Projekt se pripremao i 15 godina, procjenjivalo se da će koštati 15-ak milijuna kuna i da će biti gotov do početka ove zime, no čišćenje mulja u jezeru kraj dvorca Trakošćan već nekoliko puta probija predviđene rokove, a cijena je također porasla i to za nekoliko milijuna kuna

Pitali smo Hrvatske vode što se događa i kako napreduje čišćenje jezera. Odgovorili su kako je izvođač u posao uveden 12. svibnja 2021. godine te da su već na početku imali poteškoća oko pražnjenja jezera jer su morali čekati hladniju temperaturu vode, odnosno povoljno razdoblje za izlov ribe.

"To je bio preduvjet za pražnjenje i isušivanje jezera. Zato je izlov ribe odgođen za prosinac 2021. godine. Također detaljnim uvidom na terenu, bilo je razvidno da se zatečeno stanje razlikuje od projektiranog rješenja i projektnom dokumentacijom definirane tehnologije uklanjanja sedimenta", naveli su iz Hrvatskih voda.

Zato je izvođač radova tražio izmjenu ugovora pa je sklopljen dodatak ugovoru za radove s novim rokom izvođenja radova do 28. prosinca 2022. godine. No i taj je rok probijen, izvođač je opet naišao na nove probleme te ponovno zatražio izmjenu ugovora.

"U navedenom roku, Izvođač je nakon geodetskog snimka zatečenog stanja i istražnih radova predložio novu tehnologiju izvođenja radova koja je odstupala od inicijalnog (početnog) projektnog rješenja, što je zahtijevalo dodatno vrijeme i konzultacije s nadzornom službom i projektantom te stručnim službama Hrvatskih voda i nadležnih tijela. Izvedbeni projekt je uključivao dodatne servisne putove, proširenje deponije i pristupnog puta kao i same tehnologije vađenja sedimenta, što je od strane nadzora odobravano u segmentima, usklađujući se s dinamikom napredovanja radova na terenu", navode u Hrvatskim vodama.

A zatim je nastupilo razdoblje kiša, bilo je otežano raditi s mehanizacijom pa iz Hrvatskih voda navode i da su u tom periodu dva stroja upala u sediment.

"Osim toga, navedeno je trebalo sagledati u kontekstu svih uvjeta javnopravnih tijela i zakonske regulative, a osobito Zakona o javnoj nabavi. Tako su, sukladno mišljenju nadzorne službe, sklopljeni novi dodatci ugovoru od kojih je zadnji, četvrti dodatak s rokom izvođenja radova do 3. svibnja 2023. godine. Drugim i trećim dodatkom ugovoru odobreni su izvantroškovnički radovi kao i više i manje radnje na ugovornom troškovniku koje nisu bile obuhvaćene projektnom dokumentacijom i natječajnom dokumentacijom", pojašnjavaju kako je cijena projekta rasla iz Hrvatskih voda.

Izvantroškovnički radovi odnosili su se, navode, na radove na zamjeni tla šumskog puta na lokacijama koje ne zadovoljavaju zahtijevanu nosivost i na proširenje deponije.

Kad se sve zbroji, vrijednost radova po drugom dodatku Ugovora povećana je za 167,76 tisuća eura (1,26 milijuna kuna), a po trećem dodatku Ugovoru za 413,34 tisuće eura (3,11 milijuna kuna).

Sada ukupna vrijednost Ugovora o radovima na čišćenju akumulacijskog jezera Trakošćan od nataloženog sedimenta sa svim dodatcima iznosi 2,52 milijuna eura (18,99 milijuna kuna).

Naveli su što se do sad napravilo: "Uređena je ploha za deponiranje mulja, izgrađen je šumski put za transport od jezera do deponije, izgrađen je privremeni zagat na kraju jezera u cilju zaštite vrijednog močvarnog staništa, izveden je nasuti kameni put za transport od brane na jezeru (kod dvorca ) do kraja jezera (mjesta prelaska u močvaru) gdje se izlazi na šumski put, izveden je odvodni kanal cijelom dužinom jezera koji evakuira dotok vode u jezero. Istovremeno se prema mogućnostima na terenu vrši uklanjanje i odvoz sedimenta iz jezera te deponiranje na privremenoj deponiji kao i uređenje nivelete dna jezera."

U svom odgovoru završavaju da će izvođač radova do okončanja ugovora pojačati aktivnosti na uklanjanju sedimenta, odnosno vađenju i odvozu mulja na deponiju.

Inače, posljednji put jezero se čistilo prije više od 80 godina, a kako navodi varaždinski.net, tada se to radilo grabljama kojima se vadilo lišće s dna.

Tada su dvorcu još bili grofovi Draškovićevi. U međuvremenu je gotovo polovica jezera bila puna mulja i današnji stanovnici tog kraja nikad nisu vidjeli Trakošćan bez jezera.

A zanimljive su i pikanterije iz povijesti ponajljepšeg dvorca u Hrvatskoj. Novinari portala varaždinski.net razgovarali su prije početka radova s Katicom Mravlinčić koja se u svojoj 90-oj godini sjeća doba kad su grofovi šetali i kupali se u jezeru.

"Grof je na brdu imao ljubavnicu. I tu smo ga znali vidjeti kako jaše kroz šumu. A mi, domaći, nismo smjeli hodati oko dvorca. Kad bismo išli u dućan, ili u gostionicu, morali smo preko brda. A zadatak nam je bio čistiti putove ne bi li grof konjem mogao lakše jahati", prisjetila se Katica djetinjstva i doba kada je Trakošćan dočekao Drugi svjetski rat. Što je bilo s ljubavnicom?

"Grof bi, barem se tako pričalo u selu, dao toj ženi novac. Zatim bi ona te peneze dala mužu te ga poslala u gostionu, jedna Židovka je tada držala i dućan i birtiju. I dok bi muž pio vino, grof bi bio u krevetu", smijala se Katica.

No grof je, prema njezinim riječima, imao više ljubavnica i to u selima. Katica se prisjetila i da je nekad bio ribički bal, kada su uživali u pečenim somovima., da su skelom vozili krave i drva, ali i anegdote: "Sjećam se bračnog para kojem je u jezero upala sjekira. Žena se na muža toliko naljutila da je rekla: 'Bolje da si se ti vtopil, nego što smo sad sjekiru zgubili'".

Njezin je nećak Ivan Mravlinčić (52) kustos Dvorca Trakošćan, prisjetio se tada da i ovo jezero ima soma Juru. "Uhvatio ga je susjed Franjo, imao je 72 kilograma, bio je dug 2,5 metra! Velik poput kakve tune", rekao je.

Otkrio je i da se nekoć trava u jezeru čistila tako da su iz Azije dovezeni amuri. Kako su se razmnožili, počeli su iz vode skakati van. Prije nego što se jezero počelo čistiti, kupanje u njemu izgledalo je tako da, kad bi čovjek zaronio do mulja, osjećaj je bio kao da ste u sijenu ili živom blatu.

Prvi čovjek Dvorca Trakošćan, arhitekt Adam Pintarić (66) rekao je za je za jezero da je to bilo zagorsko more, a tko ga je mogao preplivati, taj se tek mogao nazvati plivačem.

Inače, 1951. izmjereno je da je jezero duboko 5,5 metara, a prije izmuljivanja bilo je duboko između dva i tri metra.

Prije početka radova ribe se prebacilo u ribogojilišta, a kad posao bude gotov, vratit će se u jezero-