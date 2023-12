RTL-ov Adrian De Vrgna iskreno o tjednu druženja s Aleksandrom Prijović: 'Skromna s manirima dame, a najveća'

Još će se dugo pričati o fenomenu 'pet Arena' i Aleksandri Prijović

Zagreb je željan dočekao najveću zvijezdu regije, talentiranu pjevačicu, koja je odrasla u Belom Manastiru, Aleksandru Prijović i pet punih Arena Zagreb.

Spektakl na razini svjetskih izvođača, sjajan orkestar, trubači i bubnjar koji oduzima dah. Igre svjetla kao da je riječ o kazališnoj predstavi kojih se najbolji majstori zanata ne bi posramili.

Redovi, čekanja, gužve, i nikom nije smetalo – jer pjevalo se prije Ale, pjevalo se s njom na koncertu, pjevalo se poslije – u garaži, oko Arene i obližnjim kafićima.

Dobar duh produkcijski savršene glazbe pod palicom dobrog duha Filipa Živoinovića, inače Aleksandrinog supruga i oca njihovog prekrasnog Akija, zavladao je Zagrebom i očarao gotovo sto tisuća ljudi – Zagrepčana i gostiju.

Među njima sam bio i ja, voditelj RTL-a Danas, ozbiljan čovjek od informative. Ali i poklonik zabave i dobre energije u slobodno vrijeme. I inače. Tamo sam stigao na njen poziv – poziv najskromnije osobe s estrade, djevojke koja zrači toplinom, izgleda kao milijarda dolara, na sceni besprijekorna, bez skandala, pristojna, elokventna, s manirima dame.

Baš takva kakva je na pozornici, Aleksandra Prijović, za prijatelje Ale ili Alex, ista je i kad se svjetla pozornice ugase.

Družili smo se gotovo svaki dan, pozvala me je na svih pet koncerata, ja sam ispoštovao četiri. Bio bih i peti put, koliko je to sjajna priča i famozna zabava, ali Paolo Magelli i San ivanjske noći u HNK Varaždinu, bili su jednako važni.

Baš kao što volim spektakularno kazalište, ozbiljnu glazbu, tako mi je najsuše potrebno i ono što će mnogi nazvati – lakim notama.

Ali vjerujte – ništa tu lako nije. Tko nije bio u Areni ima za čim žaliti, ali i radovati se sljedećoj prilici. A bit će ih. Puno, puno – karijera je to koja obećava. Niti jedan jedini incident, sukob, izvrsna atmosfera i mnoštvo – mnoštvo ljudi iz različitih krajeva Lijepe naše, ali i šire - a svi ljudi od volje. Dobre volje. Tako je Zagreb reagirao.

U jednom trenutku, na koncertu u ponedjeljak, četvrtom po redu – spektakl spektakla – vrhunac – najveće zvijezde regije zajedno – Aleks, Brena, Rozga…Dvorana je u ekstazi. Pjeva se u glas. Nešto što svaki pjevač sanja, ali ostvare samo rijetki.

Naše upoznavanje bilo je spontano, priča vam je poznata, a onda jedan voditelj, a zapravo uvijek novinar, ne uspije pobjeći od kolega novinara. Karma.

Susret je snimljen, vidjeli ste, a onda su počele poruke – "Što ti je Aleksandra šaputala na uho i što si ti rekao njoj?" Brdo poruka i istih pitanja. Ljudi su znatiželjni, to nam je u prirodi. Ali ovo, ovo ipak neću otkriti – i neka ostane tajna.

No nije tajna da smo se danima družili – jer osim Aleksandre, u moj život ušli su novi prijatelji, brat, kako me zove Blaško, jedan od najzaslužnijih za fenomen zvan Prijović, a onda tu je još jedna sjajna Aleks, predraga Ivana, doktor Mića duša, tetka Claudija i Vlado, kojima se valja nakloniti do poda, taj mađioničar već spomenuti Filip... i ako sad nastavim zaustavit ću se na brojci 75. Toliko je članova ovog sjajnog tima, a sve čovjek do čovjeka.

Svi oni priuštili su i publici, ali i meni i mojim starim prijateljima, jedan tjedan iz snova. Hvala im na tome... baš kao što su oni zahvalili Zagrebu na gostoprimstvu. A Zagreb, dobri ljudi našeg glavnog grada, otvorena srca primaju iste takve. Jer duše se brzo prepoznaju. Kliknu. Kako smo kliknuli i mi.

Foto: Privatni album Privatni album

Razgovarali smo nakon trećeg koncerta do ranih sati, Ale, Blaško, Filip, Gorki, Vlado, Claudija, Borka, ja... Bilo nas je u sobi za izvođače dosta. Najveća zvijezda mlađe generacije u regiji, Aleksandra Prijović, nakon što smo satima otvorili dušu jedan drugome i pohvatali sve što nam je zajedničko i sve što dijelimo na putu koji nas je doveo tu gdje jesmo, a nijednom od nas nije bio lak – ona na estradi, a ja na televiziji, kaže prvo meni, a potom i svima ostalima: "Sve sam mogla zamisliti. Sav uspjeh. I pjesme, i koncerte i Arene čak, ali da ću biti tema nacionalnog dnevnika u zemlji u kojoj sam odrasla – e to nisam ni u najluđim snovima, hvala ti!"

Zašto? Zbog vrste glazbe. Hmm. Ali glazba ili muzika nas spaja. Mladi to slušaju, a ako analizirate stihove, riječ je o snažnoj, samostalnoj ženi, borcu, za dobro i pravdu. Poslušajte ako niste. Univerzalne poruke šalje Ale. I da pjeva na engleskom, te bi pjesme poželjele i Kylie i Shakira i Dua i Beyonce…

To je news, rekao sam. Pokazalo se da sam bio u pravu. I hvala tebi, Ale! Učinila si više dobra za naša društva od mnogih čiji je to izvorni posao.

#friends4ever

*Komentar je izraz osobnog stava autora teksta i ne predstavlja službeno stajalište medijske kuće RTL-a.

