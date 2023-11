RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš u slatkom iščekivanju: 2024. postat će mama

Jeste li primijetili kako meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš u posljednje vrijeme nekako posebno blista? Da, to je taj poznati trudnički sjaj. Damjana je u slatkom iščekivanju, a iako je već u 6. mjesecu trudnoće i dalje marljivo radi. Je li joj teško pronaći odjeću za snimanje i ima li kakve posebne trudničke prohtjeve kad je hrana u pitanju? Ove i mnoge druge detalje otkrila je Damjana u malom ženskom razgovoru za Ženu.hr.

Kako se osjećaš, imaš li tipične trudničke simptome?

Za sada se super osjećam, na početku trudnoće sam imala manje poteškoće, ali sada je sve u redu, a i općenito su me zaobišle većina trudničkih tegoba.

Imaš li neke posebne prohtjeve što se tiče hrane?

Pa nemam ništa što me prati kroz cijelu trudnoću. Svako toliko se javi želja za nečim, prvo sam ciklu mogla jesti sa svim i svačim pa su na red došle mandarine. Zatim šipak, a jedan period i burek. Ove zdravije želje si priuštim u neograničenim količinama, a nezdrave samo kada baš ne mogu izdržati.

Kako ti se sviđa trudnička odjeća i što kombiniraš za posao?

Trudnička odjeća mi se uopće ne sviđa, voljela bih da se netko pozabavi malo s tim i da se izbace neke lijepe kolekcije za trudnice. Na sreću još uvijek mogu kombinirati i neke 'ne trudničke' komade. Za TV izgled se brine naša Tereza kojoj ne bih bila u koži jer nije lako odjenuti trudnicu u formalnu odjeću kakve po trgovinama zapravo ni nema.

Koja ti je bila prva reakcija kad se ugledala plusić na testu za trudnoću i kome si najprije rekla sretnu vijest?

Prva reakcija je bila neopisiva sreća i uzbuđenja, a onda i doza straha hoće li i na pregledu sve biti u redu. Prvo sam, naravno, rekla suprugu, a onda smo vijest podijelili s obitelji i najbližim prijateljima. Svi su bili sretni i puni podrške.

Znaš li spol bebe? Jesi li već razmišljala o imenima?

Spol znamo, a ime još nismo smislili, tek sada smo postali svjesni koliko je to teška odluka.

Tko će ti pomagati kad se s bebom vratiš kući?

Suprug će biti neko vrijeme doma, dok se naviknemo na nove uloge. Neće izostati ni pomoć obitelji, mi smo od onih kojima u svim životnim situacijama paše 'čopor' pa se ni u tom periodu ne planiramo osamiti. Izuzetno mi je važna bliskost s obitelji i to planiram prenijeti i na bebu.

Još uvijek radiš, je li ti to zahtjevno? Koliko planiraš ostati na poslu?

Da, još uvijek radim, dobro se osjećam i volim svoj posao pa mi nije zahtjevno. Planiram raditi dok god budem mogla i dok budem uživala u tome, ako osjetim da mi je previše ili da mi treba mir, povući ću se s ekrana.

Postoji li netko tko ti je uzor u roditeljstvu?

Moji roditelji! Mislim da su nas dobro odgojili i prenijeli nam neke životne vrijednosti koje smatram ispravnima. Zahvaljujući njima cijeli život osjećam bliskost s cijelom svojom obitelji, roditeljima, sestrama i bratom, znam da su moja sigurna luka i da smo u svim situacijama uvijek tu jedni za druge. Upravo taj osjećaj sigurnosti želim prenijeti i svom djetetu.

Jesi li opuštena mama ili ona koja je već pročitala sve dostupne knjige i priručnike o bebama?

Za sada opuštena, ali informirana. Nekako mislim da jedno ne isključuje drugo, a s obzirom na to kolika promjena me očekuje bilo bi mi čudno u to se baciti 'na glavu', bez razmišljanja. Čitam dosta, ali sve s dozom razuma i otvorenog uma. Svjesna sam da bebe ne dolaze s uputama za upotrebu i da knjige mogu uputiti u neku teoriju, ali da je praksa najčešće potpuno drugačija, a kako će nama biti saznat ćemo uskoro.

