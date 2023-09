Nikada više, raznovrsnije i zabavnije! RTL predstavio jesensku shemu

"Svjesni smo vremena u kojem živimo, transformiramo se u skladu s promjenama te pratimo bilo naših gledatelja i njihove navike. Zahvaljujući snažnoj podršci CME-a i PPF-a, promijenili smo raspored formata u udarnom terminu, što je već rezultiralo značajnim rastom tijekom proljetne sezone. Gledanost našeg glavnog kanala, kao i skupine kanala, značajno je porasla u ciljnoj skupini od 18 do 54 godine u odnosu na 2022. Dodatnim ulaganjima u gledateljima omiljene projekte i povećanjem kvalitete, učinkovitosti i efikasnosti produkcije, proizvodimo vrhunski lokalni sadržaj, pa su upravo glavni pokretači rasta bili domaći formati RTL-a ", izjavila je Stella Litou, predsjednica Uprave CME Adria i RTL Hrvatska.

Stella Litou, predsjednica Uprave CME Adria i RTL Hrvatska i Tonči Huljić, Nika Turković, Severina i Filip Miletić, članovi žirija SuperStara

Predstavio je RTL i svoju novu streaming platformu Voyo koja je označila početak potpune digitalne transformacije. Glavni direktor digitala CME Adria, Matej Lončarić, kaže kako je to jedan od rijetkih primjera na tržištu gdje se može vidjeti kako se jedan televizijski medij digitalno transformira. "Nama je cilj pratiti naše gledatelje, dati im sadržaj kakav oni žele, kada oni žele i da ga mogu pratiti na bilo kojem uređaju."

Stella Litou, predsjednica Uprave CME Adria i RTL Hrvatska i ekipa RTL-ove serije San snova

Stella Litou, predsjednica Uprave CME Adria i RTL Hrvatska i Tonči Huljić, član žirija RTL-ovog showa SuperStar

Antonija Blaće, zvijezda RTL-a

Stella Litou, predsjednica Uprave CME Adria i RTL Hrvatska i Nikolina Pišek, zvijezda RTL-a

Eventu su, osim urednika i novinara svih najvećih medijskih kuća u Hrvatskoj, kao i predstavnika najznačajnijih domaćih kompanija i marketinških agencija, prisustvovala i poznata RTL-ova lica te voditelji zabavnog i informativnog programa. I zvijezda Stanja nacije ističe da na RTL-u nikada nije bilo bolje. „Otkako sam ja na RTL-u ovo je najbolja i najjača sezona i produkcijski i po licencama i po domaćoj proizvodnji i domaćem sadržaju“, kaže Zoran Šprajc.

Mojmira Pastorčić, Antonija Blaće, Marijana Batinić, Andrija Jarak, Ana Brdarić Boljat, Zoran Šprajc, Tomislav Jelinčić

Mojmira Pastorčić, urednica emisije RTL Direkt

A jedan od najjačih aduta je megaspektakl Superstar. U potragu za novom pjevačkom zvijezdom kreću najveća lica hrvatske glazbene scene: Tonči Huljić, najplodniji hitmejker s naših prostora, Severina, žena s jednom od najvećih glazbenih karijera u regiji, Filip Miletić, glasoviti producent, skladatelj i vlasnik produkcijske kuće FM Play, te Nika Turković kao predvodnica mlade generacije glazbenika i domaće urbane scene. Tonči Huljić najavljuje kako će to izgledati: „Severina će biti Severina, Nika će biti ugodno iznenađenje, Filip je veliki znalac koji se u početku čudio šta se to dešava, a onda se i on snašao i postao kao mi.“

RTL-ova večer u zagrebačkoj Laubi okupila je i najveće glumačke zvijezde. Marko Braić, jedan od glumaca iz RTL-ove serije San snova otkriva da je oduševljen ekipom s kojom radi a gledateljima poručuje da obavezno pogledaju seriju jer će biti velikih iznenađenja.

Arija Rizvić i Marko Braić, glumci u RTL-ovoj seriji San snova

Osim novih sadržaja RTL nastavlja sa svojim uspješnicama. I ove sezone Ljubav je na selu i Život na vagi mijenjat će ljudske sudbine. Voditeljica RTL-ove emisije Ljubav je na selu Anita Martinović oduševljena je novom sezonom popularnog šoua za kojeg kaže: Ove sezone imamo jako puno novosti između ostalog, naši gledatelji će dugo dugo do kasno u jesen moći gledati našu emisiju jer dolazimo sa 42 epizode, nešto više farmera nego inače, tako očekujte ludnicu.

Anita Martinović, voditeljica RTL-ovog showa Ljubav je na selu

Mirna Čužić i Edin Mehmedović, treneri u RTL-ovom showu Život na vagi

Zadovoljstvo što je dio RTL-ovog šoua Život na vagi nek rije ni omiljeni trener Edin Mehmedović koji kaže: Trudimo se natjecatelje motivirati iz ciklusa u ciklus da promijene svoj život, ostanite i vi na tom putu jer stvarno vrijedi, vidimo. Gledajte nas!

Tonko Weissmann, Sanja Božić-Ljubičić, Matej Lončarić i Ivan Ljubičić

Sve je ovo tek uvod u velikih 20 godina RTL-a, obljetnicu koja će se proslaviti već sljedeće godine!

