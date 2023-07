Kako je raditi u lošim uvjetima gdje te poslodavac omalovažava, dobro zna 25 Filipinaca koji su se nakon što su dali otkaze, javili Indexu.

Radili su za firmu Sinovi groma d.o.o., čiji su vlasnici Željka i Anton Glasnović. Firma broji tridesetak kioska (tobacco shopovi) u Zagrebu. Neki su radili nekoliko mjeseci, a neki skoro godinu.

Portalu su se javile dvije bivše zaposlenice čiji je identitet ostao u tajnosti zbog straha. U Hrvatsku su došle preko jedne od agencija za zapošljavanje stranih radnika. Agencija posluje u Hrvatskoj, ali je do Filipinaca došao preko tamošnje podružnice.

U početku su već morale platiti oko 1100 dolara da bi uopće mogle doći u Hrvatsku.

Za 600 eura mjesešno radili su po najmanje devet sati svakoga dana. Radili su i bolesni. Rečeno im je da će raditi u prodaji, povjerila se jedna od bivših radnica, pa su očekivali šoping-centre i trgovine, ali su se dolaskom na kiosk razočarale.

Nisu imale gdje obavljati nuždu, a poslodavac ih je u jednom od kioska zaključao, kako Filipinke kažu, zbog njihove sigurnosti. Tako su često ostajale gladne jer su mogle jesti samo grickalice s kioska.

U ugovoru koje su potpisale s agencijom piše da imaju pravo na slobodan dan, godišnji odmor i bolovanje, ali radilo se svaki dan, nevažno je li netko od njih bolestan. Kažu Filipinke, da kad bi netko bio bolestan, poslodavac bi rekao da nema tko raditi i da moraju doći. Tako su bolesni odrađivali i duple smjene, koje su uglavnom bile plaćene. Prvih 15 dana nije im isplaćeno jer se radilo o treningu, a sljedeća dva tjedna nisu isplaćena jer taj novac služi kao osiguranje u slučaju da nešto bude ukradeno s kioska.

Sreće nisu imali ni s hranom. "U ugovoru stoji da ćemo dobiti 90 eura mjesečno za hranu." priča jedna od Filipinki, ali taj novac nisu dobili. Dodaje i da bi im njihov poslodavac donio kutiju namirnica, najviše voća, ali njih dvadeset je dijelilo dva mala frižidera u kojima nije bilo dovoljno mjesto, pa bi se hrana brzo pokvarila.

Na posao ih je vozio vlasnik firme, ali kada bi im radno vrijeme počinjalo u 5:30, vlasnik bi dolazio po njih i pola sata ranije. Jutarnja smjenu završavala je u 14:30, tada je počinjala popodnevna, koja je, na papiru, trajala do 23:00, ali bi zapravo na radnom mjestu ostajali do ponoći. Petkom i subotom radili su u smjenama od 05:00 do 14:30 i od 14:30 do 1:00. S nedjelje na ponedjeljak bilo im je najgore jer su spavali po manje od četiri sata. Prekovremene im sate nisu plaćali.

Zbog loših uvjeta, njih je 25 istovremeno dalo otkaz. Tada im je poslodavac Anton odbio vratiti radne dozvole. Nekima je od njih rekao da će ih proganjati dok god su u Hrvatskoj. Vrijeđao ih je preko poruka, a isplatu za odrađene dane nisu dobili.

Firma i sada traži radnike.

