'S obzirom da premijer ima tako velik utjecaj u Bruxellesu, neka pomogne ljudima koji su zatvoreni u Grčkoj'

Povodom obilježavanja Dana Grada Dugog Sela u petak je održana svečana sjednica Gradskog vijeća, a predsjednik RH Zoran Milanović tom ih je prigodom pozvao da iskoriste svaki euro iz europskih fondova 'na pošten način' te da 'odole izazovima, kojima na žalost mnogi podliježu'.

„Ovo što vi radite je posao. Radite ga dobro i odgovorno, ljudi to vide. Koristite svaki euro iz europskih fondova. Držite do toga da ih koristite na pošten način, kak' treba, da odolite izazovima, kojima nažalost mnogi podliježu“, poručio je Milanović vodstvu Grada.

Pozvao je na korištenje novca iz europskih fondova, kazavši kako tog novca uskoro više neće biti.

"Zato jer ćemo mi biti nešto razvijenija zemlja pa ćemo biti i manje kvalificirani za tu vrstu pomoći, a i zbog toga što EU nije zamišljena kao transfer-fond u kojem bogati cijelo vrijeme daju puno novca manje bogatima, u toploj nadi i želji da ti manje bogati u bogatstvu prestignu njih. Ovaj novac koji nam stoji na raspolaganju treba do zadnjeg eura iskoristiti koliko god je to moguće jer sutra ga neće biti“, ustvrdio je predsjednik Milanović.

„Ali će biti Hrvatske“, nastavio je dodavši kako je ultimativni cilj svih napora, odricanja, nadanja i snova bila hrvatska država i dobar život ljudi koji žive u njoj.

„U kojoj bi mi trebali biti gazde. U Hrvatskoj mi trebamo biti gospodari i mjeriti je i rezati prema vlastitoj slici i vlastitim željama i preferencijama“, rekao je predsjednik Milanović.

Naveo je i kako danas u Hrvatskoj živi milijun ljudi manje nego '91. godine, kada je bila napadnuta i kada ju je branilo malo dobrih ljudi.

„To je jedna nezgodna situacija, ali nije tragedija. S time se ljudi nose, idu dalje, napreduju, bore se za sebe u konkurenciji koja je žestoka i ne pita za nas“, rekao je predsjednik Milanović zaključivši kako se, naposljetku, samo mi pitamo, samo mi brinemo i skrbimo i samo nama je stalo do ove zemlje.

Milanović: Službe su trebale reagirati ranije na slučajeve trovanja

Predsjednik Republike ocijenio je u petak kako su službe malo zakasnile s reakcijom na slučajeve trovanja gaziranim pićem te su trebale reagirati dan-dva ranije i odagnati strahove koji su se uvukli među ljude.

"Trebalo je na to reagirati možda dan, dva ranije. Pa i odagnati tlapnje i slutnje i nespokoj koji su se uvukli među ljude, ali izgleda da nije ništa gore od onoga što smo vidjeli prvog dana", kazao je Milanović u izjavi novinarima nakon svečane sjednice Gradskog vijeća u povodu Dana grada Dugog Sela.

Iako smatra da je država po tom pitanju zakasnila i zakazala, smatra da lažne vijesti, "ako su lažne", nije mogla spriječiti jer se protiv toga ne može efikasno boriti.

"To država ne može", ustvrdio je, dodavši da je rat protiv interneta uzaludan.

Na upit treba li to (širenje lažnih vijesti) oštro kažnjavati uzvratio je protupitanjem: "Kako?" "Uvijek je to samo korak prema policijskoj državi i teroru", rekao je.

Sugerirao je svima da kada im se donose u lokalima piće da ga otvore pred njima.

Kod Obuljen-Koržinek postoji jedna razina političke odgovornosti

Vezano za to što je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek osobnom odlukom i bez javnog natječaja isplatila 19,1 milijuna kuna s PDV-om Geodetskom fakultetu za dubinsko snimanje zgrada nakon potresa, Milanović je rekao da je to neobjašnjivo olako učinjeno iako to ne znači da je imala kriminalne namjere.

"To je kaos, to je delta Nila. Ali ne znači da je ona imala kriminalne namjere. To je neobjašnjivo olako napravljeno", rekao je.

"Sustav u kojemu nekome moraš hitno dodijeliti sredstva, to razumijem, to je ok. Postoje situacije u kojima se ne može čekati. Pitanje je li ovo jedna od takvih situacija. I to treba dokazati", kazao je.

I da se radilo o puno manjem iznosu novca bilo bi sumnjivo "jer uvijek se postavlja pitanje tko je od toga imao korist". To uvijek treba biti strogo nadzirano, što je u ovom slučaju propušteno, ustvrdio je dodavši kako za to postoji politička odgovornost.

Milanović smatra i da je premijer Andrej Plenković trebao primiti roditelje Bad Blue Boysa koji se već tri mjeseca nalaze u grčkim zatvorima nakon nereda u Ateni, a koji su jučer održali prosvjed kritizirajući premijera.

"To je minimum što može napraviti. A s obzirom da ima tako veliki utjecaj u Bruxellesu, onda bi mogao srediti neke veze. Bilo bi interesantno znači što to znači - veliki utjecaj u Bruxellesu. Ja ne znam što to znači. Je li to legalan utjecaj, ako je ilegalno, onda je privatno. A ako ga ima neka pomogne ljudima, Hrvatima u BiH, neka promijeni izborni zakon, to mi smrtnici ne možemo", rekao je.