Sabor objavio tko je oštetio klupe. Neki nisu ni bili jučer tamo. Tko laže - HDZ, oporba ili saborske službe?

Sabor je danas poslao popis onih zastupničkih mjesta na kojima su nastala oštećenja klupa zbog jučerašnjeg performansa za vrijeme premijerova govora.

"Opozicija, njih 20-ak je za cijelo vrijeme mog govora, koji je trajao sat vremena jer je tako predviđeno Poslovnikom, lupali s palicama za traženja replika ili riječi po saborskim klupama. Nadam se da inventar Sabora nije pretrpio neku veću štetu, ali siguran sam da će to tajništvo Sabora provjeriti", govorio je Plenković jučer.

"Pregledom saborskih klupa ustanovljena je razvidna šteta u vidu ogrebotina, manjih i većih udubljenja, i to na sljedećim mjestima sjedenja:

Krešo Beljak, Sandra Benčić, Sabina Glasovac, Bojan Glavašević, Nikola Grmoja, Domagoj Hajduković, Ivana Kekin, Marin Miletić, Anka Mrak Taritaš, Romana Nikolić, Dalija Orešković, Božo Petrov, Marijana Puljak, Sanja Radolović, Nino Raspudić i Urša Raukar", objavio je Sabor.

Većina njih bila je jučer u Saboru i lupala je pločicama o saborske klupe, no nekoliko njih nije. Štoviše, neki od njih nisu ni bili u Saboru.

Tako su nam primjerice zastupnici Bojan Glavašević i Marin Miletić te zastupnica Romana Nikolić potvrdili da u Saboru jučer nisu ni bili.

Na naš upit, Miletić iz MOST-a odgovorio je:

"Pojma nemam o čemu je riječ. Ja se ovaj čas vraćam iz Izraela. Nemam drugog komentara."

Nezavisni Bojan Glavašević pak kaže:

"Na putu sam, i nisam bio na sjednici. Koliko znam, cijela situacija je nastala je jer je potpredsjednik Sabora Reiner predsjedniku Vlade dao riječ mimo Poslovnika, i zastupnici su s punim pravom reagirali. A ako je na klupama i nastalo kakvo oštećenje, ono je istinski mikroskopsko u usporedbi sa štetom na državnoj imovini koju su HDZ-ovci napravili u zadnjih 30 godina."

Kako nam kaže zastupnica Nikolić, o stavu Socijaldemokrata sve je rekao predsjednik stranke, Davorko Vidović:

"Ovo jučer bila je degradacija i korak više prema snižavanju rejtinga ove institucije i politike i mi u tome ne želimo sudjelovati. Oporbenjaštvo se ne pokazuje na ovakav način. To nije način koji bi pomogao da se taj mrski HDZ skine s vlasti, dapače to im ide u prilog", rekao je Vidović.

Uz spomenutih troje zastupnika, ni SDP-ova Sanja Radolović nije bila u Saboru, a kontaktirali smo i Domagoja Hajdukovića, zastupnika koji je jučer bio u Saboru i čije je ime na popisu oštećenih klupa, a koji pločicom nije lupao po istoj.

"Nisam lupao po klupi. Stoga, ako oštećenja na klupi ima, nisu mogla nastati jučer. Zanimljivo je da su službe dobile nalog pregledati inventar sabornice nakon što se za njega zabrinuo sam Plenković. To samo potvrđuje što sam jučer rekao, da Sabor pa i sjednice vodi upravo on. Još je zanimljivije što priopćenje spominje kolegice i kolege koji jučer nisu bili na sjednici poput moje susjede u klupi Romane Nikolić ili Bojana Glavaševića koji je u Izraelu. Što su tim priopćenjem željeli postići, zaista ne znam. Možda bolje da popisu sve afere Plenkovićevih ministara i koliko je to koštalo državu."

Čudno je da je došlo do "takvih" oštećenja na mjestima gdje zastupnici nisu jučer ni sjedili pa se postavlja pitanje tko laže. HDZ, Sabor kao institucija ili oporbenjaci?

Hrvatski sabor upitali smo hoće li se ići u naplatu naknade te iste štete te hoće li saborskim kamerama utvrđivati tko je štetu i napravio. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

