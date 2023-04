Sadite cvijeće na balkonu i treba vam kompost? Grad Zagreb dijeli ga besplatno!

Ako imate gradski vrt, pripremate da na svom balkonu u gradu zasadite šumu ili barem cvijetnjak, sigurno će vam dobro doći besplatni kompost.

Iz Grada Zagreba podsjećaju sugrađane da se svake subote dijeli besplatni kompost na kompostani na Jakuševcu i to od 7 do 14 sati. Kompost će se dijeliti do 13. svibnja.

Navode kako je riječ o kvalitetnom organskom gnojivu I. kategorije dobivenom kompostiranjem biljnog materijala nastalog održavanjem javnih zelenih površina te od biootpada prikupljenog od građana.