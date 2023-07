Samo je Plenković gori od Plenkovića: Jedino je prošla vlada ostavila više neodgovorenih pitanja od aktualne

Niti jedna vlada koja je odradila cijeli mandat, nije ostavljala niti upola neodgovorenih pitanja zastupnica i zastupnika kao zadnje dvije pod aktualnim premijerom, pokazuju javno dostupne statistike za zadnjih 20 godina, objavio je Gong.

Zastupnice i zastupnici aktualnog saziva Sabora Vladi su do 28. lipnja postavili 1.552 pitanja, od kojih iz Vlade nisu odgovorili na njih 129, odnosno na osam posto pitanja. To je četiri puta gori rezultat od, primjerice, dva posto neodgovorenih pitanja one vlade koju je od Ive Sanadera svojedobno naslijedila Jadranka Kosor. Jedina gora vlada koja je odradila puni mandat od sadašnje Plenkovićeve jest opet Plenkovićeva, ona prethodna, koja je iza sebe ostavila čak 14 posto neodgovorenih pitanja.

Gong upozorava da je riječ o još jednom pokazatelju sve veće marginalizacije Sabora kao nositelja zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj i zastupničkog tijela građana koje stoji u samom središtu parlamentarne demokracije. U takvom sustavu Aktualno prijepodne je prvi među mehanizmima propitivanja rada Vlade od strane Sabora i zbog tako specifične uloge zastupničkih pitanja Poslovnik Sabora ovu materiju uređuje s čak 14 članaka.

Prema Poslovniku, član Vlade kojem zastupnik ili zastupnica službeno pošalje pitanje, dužan je odgovoriti u roku od najviše od 30 dana. Ipak, premijer Andrej Plenković još nije odgovorio Nikoli Grmoji na pitanje koje mu je ovaj poslao još 24. srpnja 2020. o tome zašto je zastupnik Dario Hrebak fizički bio na konstituirajućoj sjednici Sabora dva dana ranije unatoč tome što mu je nadležna epidemiologinja odredila obaveznu izolaciju jer je bio u kontaktu s osobom zaraženom koronavirusom.

Hrebak je, kao i danas, bio član saborske većine oko HDZ-a, samo što je ona u to vrijeme iznosila 76 glasova, tek jedan glas preko polovice svih zastupnica i zastupnika. Javnost je stoga iz više razloga jako zanimalo zašto je Hrebaku dopušteno da dođe u Sabor i sudjeluje u radu. To je zanimalo i Grmoju. No, njegovo pitanje premijer Plenković ignorira skoro tri godine i ono je trenutno najstarije zastupničko pitanje u ovom sazivu Sabora od svih na koja članovi Vlade još nisu odgovorili.

Sa 1.552 pitanja zastupnica i zastupnika iz X. saziva, od kojih su iz Vlade odgovorili na njih 1.423, aktualna vlada Andreja Plenkovića druga je najgora od 2003. godine otkako je javno dostupna statistika aktivnosti Hrvatskog sabora. Još je gori rezultat Plenkovićeve vlade iz mandata od jeseni 2016. do ljeta 2020. U tih malo manje od četiri godine mandata nakupilo se 417 pitanja zastupnika i zastupnica iz Sabora na koja iz Plenkovićeve administracije nisu odgovorili.

Kako su odgovarale prethodne vlade?

Kako pokazuju Gongove infografike, administracije Andreja Plenkovića kao premijera gore su u apsolutnim brojevima neodgovorenih pitanja kad ga se uspoređuje sa svim njegovim prethodnicima na čelu Vlade Republike Hrvatske u zadnjih 20 godina.

Prva vlada Ive Sanadera (od 2003. do 2007.) iza sebe je ostavila 64 neodgovorenih pitanja, odnosno samo 4 posto od svih postavljenih. Sljedeća vlada, onu koju je Sanader vodio godinu i pol, a Jadranka Kosor ju je naslijedila narednih nešto manje od dvije i pol godina, nije odgovorila na 25 upućenih pitanja, što je činilo samo 2 posto.

Vlada Zorana Milanovića nije odgovorila na 112 pitanja, no to je opet bilo 4 posto neodgovorenih pitanja zbog rekordnog propitivanja Sabora oko rada Vlade. Pukih pola godine mandata Tihomira Oreškovića dovelo je do čak 33 posto neodgovorenih pitanja, odnosno njih 52, što svjedoči o političkim turbulencijama i u Saboru i oko Vlade koje su dovele do prijevremenih izbora.

Koga aktualna Vlada najčešće ignorira?

Za aktualni saziv, čiji zastupnici od Vlade još čekaju na 129 odgovora, te na prošli u kojem nisu dočekali 417 odgovora, Gong je ispitao i kojim političkim grupacijama većinski HDZ-ova vlada najčešće ne odgovara. U ovom sazivu to su nezavisni zastupnici (27 neodgovorenih pitanja), SDP (22) i Most (19).

U prošlom sazivu od 417 neodgovorenih pitanja iz Vlade su zastupnicama i zastupnicima SDP-a ostali dužni njih 176, Živog zida 96, Mosta 32, a HDZ-a 17.

Gong je utvrdio i to da se među neodgovorenim pitanjima mogu naći i ona koja su zastupnice ili zastupnici opetovano slali, u pravilu istim ministrima. Boški Ban Vlahek tako na pitanje što se čeka s potpisivanjem sporazuma o gradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec ministar obrazovanja Radovan Fuchs dvaput nije odgovorio, a na isto pitanje, jednom poslano, nije odgovorio niti ministar rada Marin Piletić.

Ban Vlahek je specifična i po tome što joj iz Vlade nisu odgovorili na niti jedno od poslanih ukupno šest pitanja. S po 12 pitanja na koja im iz Vlade nisu odgovorili, rekorderi u ovom sazivu Sabora su Grmoja (poslao 71 pitanje) i Karolina Vidović Krišto (poslala 31 pitanje). Uopće je očito da daleko najveći broj neodgovorenih pitanja otpada na zastupnice i zastupnike opozicije.

Jandroković treba disciplinirati HDZ-ovu vladu

Prema Poslovniku predsjednik Sabora je zadužen za praćenje probijaju li ministri ili premijer rokove za odgovor te je dužan slati im u tim slučajevima zahtjeve da požure. Iz Vlade prema Poslovniku imaju rok od 30 dana za odgovaranje u pisanom obliku. Osnovni rok za odgovor na pitanje u pisanom obliku je 30 dana. Ako im je potrebno dulje, o tome zastupnika ili zastupnicu iz Vlade moraju obavijestiti preko predsjednika Sabora te moraju navesti zašto će kasniti i koliko će kasniti s odgovorom.

Ako pak predsjednik Sabora opominje Vladu da kasni s odgovorom, istodobno im prema Poslovniku obavezno daje rok od osam dana da odgovore. Poslovnik ne navodi posljedice ili daljnju proceduru ako bi se iz Vlade oglušili i na to. Gong je nakon svoje analize poslao upit predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću što je poduzeo i što poduzima oko neodgovorenih pitanja u ovom sazivu Sabora. Odgovor će, poručuju iz Gonga, objaviti čim ga dobiju.

