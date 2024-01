Šef komore medicinskih sestara: 'Zaslužuju veće plaće i bolje uvjete rada. Ključni su stup'

„Medicinske sestre i tehničari nesporno zaslužuju veće plaće, adekvatno vrednovanje i bolje uvjete rada“, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić komentirajući informacije vezane uz nove koeficijente za medicinske sestre i tehničare. Uvjereni smo, kazao je, da će sestrinski sindikati ispregovarati najbolje uvjete za medicinske sestre i tehničare.

Podsjetimo, medicinske sestre i tehničari najbrojnija su profesija u sustavu zdravstva i kao takvi su ključni stup zdravstvenog sustava i ključni čimbenici zdravstvene skrbi.

„Očekujemo da će sindikati ispregovarati najbolje opcije i najbolje uvjete za sestrinsku struku. Mi smo jedini s dva sindikata prisutni u pregovorima, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara i tehničara i Samostalni sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u zdravstvenoj skrbi i njihova stručnost i predanost poslu osiguravaju, među ostalim, sigurnost i dobrobit pacijenata. Stoga sam uvjeren da će sindikati i resorno ministarstvo iznaći najbolje rješenje za našu struku jer medicinske sestre i tehničari svojim profesionalnim i predanim radom već odavno zaslužuju veće plaće, adekvatno vrednovanje i bolje uvjete rada“, rekao je Gazić te dodao kako bi to u konačnici najvećim dijelom otklonilo razloge za kontinuirani odlazak sestara na rad u inozemstvo. To bi ujedno, dodaje Gazić, privuklo i mlade da ostanu raditi u struci bez da razmišljaju o prekvalifikaciji ili odlasku iz zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

Podsjetimo, Hrvatski liječnički sindikat (HLS), Hrvatska liječnička komora (HLK), Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) i Inicijativa mladih liječnika Hrvatske do kraja idućeg tjedna očekuju da Vlada do kraja tjedan ispuni njihove zahtjeve. U protivnom, najavili su na jučerašnjoj press konferenciji za novinare, krenuti će s pripremama sindikalnih akcija, a to uključuje i štrajk.

Očekuju da do idućeg tjedna dobiju službeni prijedlog primjerenih koeficijenata za liječnike te do kraja siječnja očekuju početak pregovora za granski kolektivni ugovor.

