Šef Mreže TV: 'Vlahović nas je nagovarao, a Lovrinčević je htio staviti šapu na nas'

Direktor Mreže TV Saša Engler u četvrtak je ocijenio da je bivši savjetnik bivšeg ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević htio "staviti šapu" na tu televiziju, optuživši i novinara Marina Vlahovića da je vršio pritisak na tu TV kuću, koja se našla u aferi zbog koje su uslijedile smjene.

Zbog afere je smijenjen ministar Davor Filipović, a smjena uslijedila je nakon što je tjednik Nacional obavio članak u kojem navodi da je njegov posebni savjetnik Lovrinčević lokalnoj televiziji Mreži TV preko novinara Marina Vlahovića nudio zakup oglasnog prostora od strane većeg broja državnih tvrtki i institucija, a zauzvrat tražio da mu se povratno isplati polovica predviđenog novca.

Objavljena je i audio snimka razgovora te transkript, kao i komunikacija Mostovog saborskog zastupnika Nikole Grmoje s Vlahovićem iz koje je vidljivo da je Grmoja dobivao informacije oko afere 'plin za cent' koje je Vlahović dobivao iz Ministarstva gospodarstva i to od Lovrinčevića.

Na konferenciji za novinare Engler je danas iznio kronologiju događaja oko angažmana Vlahovića na toj, kako je naglasio, lokalnoj televiziji koja se ne bavi "državnim temama", te je potvrdio da su za snimke razgovora na Mreži tv znali već četiri tjedna.

Vlahoviću su rekli da ih "ne petlja u to". Engler je rekao i da su njihovu televiziju "gazili i lijevi i desni", a da su se uvijek uspjeli oduprijeti pokušajima manipulacije.

Naveo je da mu je Vlahović u jednom trenutku rekao kako je stupio u kontakt s Lovrinčevićem oko sponzorstava na što mu je odgovorio da Mreža TV radi s državnim institucijama, kao i svi drugi mediji.

"Znači, mi imamo dogovore i odjednom se pojavljuje netko i kaže 'ne može bez mene'. Čovjek je saznao da smo u problemima i stavio šapu na to i ucjenjivao nas", ustvrdio je Engler. Naglasio je da je Vlahoviću rekao kako to ne može tako, te da, kad im je došao sa snimkom razgovora, ne petlja Mrežu TV u to, niti se želi upuštati u te ratove jer je tvrtka u prodaji.

Naveo je da mu je Vlahović rekao da snimku može dati i Domovinskom pokretu (DP) i Pavlu Vujnovcu. Na to sam mu, ponovio je Engler, odgovorio da neka napravi što hoće, ali da u to ne petlja Mrežu TV.

Nakon što je Nacional objavio snimljeni razgovor, očekivao je, kaže Engler, da će Vlahović u emisiji "Istražitelji", koju je radio za Mrežu TV, objasniti sve i objaviti ono što je objavljeno u "Nacionalu", no to se nije dogodilo, a Vlahović im se nije javljao.

Iz razgovora koje je imao s Vlahovićem, Engler ocjenjuje da je Lovrinčević sve to radio samostalno, "na svoju ruku" te da ministar Filipović, čiji je Lovrinčević bio savjetnik, o tome nije znao ništa.

S Lovrinčevićem nikad nije razgovarao, rekao je te odbacio tezu da mu duguje 15.000 eura. Nije, kaže, znao za komunikaciju Vlahovića s Mostom.

Odbacio je tumačenja da se ovom konferencijom "odriče Vlahovića", rekavši kako je dogovor bio da Vlahović "ide s tom informacijom" (snimkom), a ne oni kao televizija.

"Mi smo tu iskorišteni, a nemam dokaze, pretpostavljam, u ratu između dviju strana i suprotna strana našla je trulu jabuku u Ministarstvu. I znali su da kad dokažu da je koruptivan, da će otići i ministar", rekao je uz ostalo Engler ne želeći reći na koga misli nad kaže "druga strana".

