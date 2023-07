Šef na kojeg su radnici prevrnuli stol je direktor Cesta Šibenik! Nedavno štrajkali, a sada mu slomili rebra

Ranije smo objavili kako je u Šibeniku napadnut šef na kojeg je jedan radnik prevrnuo stol te ga teže ozlijedio, a sada je u javnost izašlo kako je riječ o direktoru Cesta Šibenik koje su nedavno štrajkale.

Direktor, Robert Miljković (60) za 24 sata govori kako su mu slomili dva rebra, a prepričao je i što se dogodilo.

Navodi kako su dva od četiri zaposlenika bila pozvana u njegov ured pred kraj vremena. "Pozvao sam sindikalnog povjerenika i člana nadzornog odbora, da ih obavijestim o odluci, NO i modaliteta. Nakon toga su me izvrijeđali, a onda je jedan od njih preokrenuo velik konferencijski stol koji je pao na mene, i pogodio me u prsa, i pritom mi je slomio dva rebra. Nakon tog sam zvao policiju, a sve skupa se događalo punih 20 minuta gdje mi je čak rečeno da će me radnici izbaciti iz ureda jer sam ja tzv direktor. Došla je policija, a nakon nje pa je došla i krim policija koja je napravila uviđaj i njih je bilo dvadesetak. No, morala je doći i interventna postrojba da mi osiguraju normalan izlazak iz tvrtke. Probušili su mi i dvije gume na mom privatnom automobilu, zabranili su mi i ulaz u firmu i to samo zato što sam pokušao izbjeći konflikt i ne dolijevati ulje na vatru", rekao je.

"Štrajk je gotov, a ja sam završio s teškim tjelesnim ozljedama. Svi smo mi punoljetni nikom nije oduzeta poslovna sposobnost počevši od mene pa nadalje 111 radnika. Tiha većina stidljivo prilaze jer ova rabijatna manja skupina ljudi da obavljaju svoje poslove", dodao je.

Na ovom je radnom mjestu nešto više od godine dana, a kaže da je ovo prvi put u životu da je napadnut na poslu.

Inače, svog je šefa najprije 49-godišnjak vrijeđao, nakon čega je 45-godišnjak oštetio i prevrnuo radni stol koji je pao na rukovoditelja i teže ga ozlijedio, priopćila je policija. Osumnjičeni 45-godišnjak je u pritvoru i protiv njega je podnesena kaznena prijava.

