Šefu HDZ-a Karlobag jednomjesečni istražni zatvor: Pokušao otrovati 63 krave. Motiv? Uništiti konkurenciju

Bivšem načelniku i predsjedniku HDZ-a Karlobag Ivanu Tomljenoviću određen je jednomjesečni istražni zatvor. Policija sumnja da je 31. kolovoza na farmi u Baškim Oštarijama pokušao otrovati 63 krave. Sve su snimile kamere, a motiv je, doznajemo, ljubomora i pokušaj da uništi konkurenciju jer je i sam vlasnik OPG-a. Krave, srećom, nisu pojele otrovnu smjesu i to zahvaljujući radniku na farmi koji je slučajno u mikserici za hranu pronašao otrov.

"Tu se sprema hrana u toj mikserici. To je TM hranilica, htio sam prebrojit noževe. Pogledao sam unutra i vidio tu nepoznatu plavu tvar za koju se kasnije ispostavilo da je otrov", kazao je radnik na farmi Petar Obućina.

"Svakako da me je šokiralo, posebno jer je to osoba bliska s nama s kojom smo smo 12 godina radili. Doduše, zadnjih godinui pol i nismo u kontaktima, ali ne bi nam nikad palo na pamet da bi netko blizak nama to išao raditi rekao je općinski načelnik Općine Karlobag Boris Smojver.