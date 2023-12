Šeks o tvrdnjama zastupnice da je prijetio i rekao da je 'mnoge ušutkao i ubio': 'Sumanuta osoba, izmišlja!'

Nakon što je zastupnica Karolina Vidović Krištu podnijela prijavu DORH-u zbog prijetnji Vladimira Šeksa te objavila detalje na svojim društvenim mrežama u kojima navodi da joj je prijetio smrću, reagirao je i sam Šeks.

Na sve kaže: "Što? Gluposti, izmišljotine!" Bivši predsjednik Sabora koji već neko vrijeme nije aktivan u politici, ali je savjetnik premijera Andreja Plenkovića.

"Izmišljotine, danima protiv mene podnosi kaznene prijave. To je sumanuta osoba koja halucinira i izmišlja", rekao je za Dnevno.

Podsjetimo, zastupnica Vidović Krišto tvrdi da joj je u srijedu poslijepodne prišao u zagrebačkom restoranu Purger. "Uz osobne uvrede rekao mi je da je on ‘mnoge osobno ušutkao i ubio’. Na moje pitanje hvali li se time, odgovorio je da je ‘ponosan na njih’. Na moje izjave da je razgovor završen jer me napastuje i prijeti mi, on je nastavio s prijetnjama sve dok ga saborski zastupnik Josip Šarić nije odveo iz restorana", tvrdi Krišto u kaznenoj prijavi.

Šeks je potvrdio da su se sreli u restorani, ali da nikakvih prijetnji nije bilo. "Mimoišli smo se, u prolazu sam ju pitao što piše kaznene prijave, doslovno u 20 sekundi. Nije mi ništa odgovorila", tvrdi Šeks.

Inače, provjerili smo - restoran Purger nema kamere, a šef restorana tvrdi da nije vidio njihov susret, a ako ga je i bilo da je to bilo u prolazu. Na pitanje je li ga kontktirala policija, poklopio nam je slušalicu.

