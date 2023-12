Šef sindikalista ZET-a, Neven Brnjas, dostavio nam je snimku ZET-ova spremišta za vozila u Dubravi. Tu su tramvaji i autobusi, odnosno ZET-ova pokretna imovina.

Kaže, takav objekt trebao bi biti zaštićen, međutim prema tvrdnjama Brnjasa u objekt može ući bilo tko jer nema zaštitara niti ikakve funkcionalne zaštite. Tako je snimio video gdje to zorno i pokazuje - da može bilo tko jednostavno ući i da nema baš nikakve prepreke koja bi ikoga u tome priječi.

"Tu su tramvaji, autobusi, ZET bi trebao biti štićen objekt i koji štiti imovinu Grada Zagreba. Sad ću vam pokazati kako se može ući u ZET bez problema, ne morate opće ogradu preskakati", govori Brnjas u videu. Pokazao je da se u objekt ulazi kroz "češalj" koji mnogi poznaju jer postoje na stadionima. Češalj bi se inače trebao pokretati očitavanjem službene kartice.

No čitač kartice ne radi, to se vidi i na videu, a češalj se jednostavno vrti sam od sebe, doslovno može svatko ući i zaći. Na snimci Brnjas to pokazuje dva puta, kako neometano ulazi i izlazi u štićeni objekt gdje su parkirani tramvaji i vozila ZET-a.

"Može ući tko god želi", govori sindikalist u videu.

Razgovarali smo i sa sindikalistom Draženom Bartakovićem koji je također potvrdio sve tvrdnje. Istaknuo je da su više puta upozoravali Upravu ZET-a o problemu i neispravnim uređajima na ulazu u objekt u Dubravi, međutim odgovor do danas, kažu, nisu dobili.

"Pisali smo Upravi da uređaj za očitanje kartica u Dubravi ne radi i da u objekt može ući bilo tko još u travnju, pa onda opet u rujnu, ali nismo dobili odgovor. Uprava za to nije imala sluha", rekao je Bartaković.

Na snimci je vidljivo i da se na ulazu nalazi nadzorna kamera, međutim Brnjas tvrdi da je osoba koja prati videonadzor udaljena dva kilometra od ulaza, ali i da je zaštitar koji bi trebao pratiti taj videonadzor preopterećen jer ima prevelik obujam posla koji odrađuje sam.

"Čuo sam da ni ta kamera koja se nalazi na ulazu ne radi, ali to ne mogu 100 posto tvrditi. Zaštitar koji prati videonadzor ima previše posla, teško da on to uopće i može pratiti. To nije njegova krivica, nego Uprave. Jedan zaštitar radi sam u smjeni i on mora popisati sva vozila koja izlaze i ulaze u objekt kao i vozače, mora popisati sva invalidska vozila u objektu, pregledati i popisati sva dostavna vozila koja ulaze u objekt kao i svakog radnika koji ulazi i izlazi iz objekta. To su tisuće kvadrata prostora i više stotinjaka vozila, a jedan čovjek sam", rekao je Brnjas.

"Zaštitari su preopterećeni, već godinama nismo zaposlili ni jednog novog zaštitara. U 24 sata rade 2 zaštitara, smjena im traje po 12 sati, a obujam posla je ogroman", potvrdio je Brnjasove tvrdnje Bartaković.

Ako netko odluči neovlašteno ući u ZET-ov prostor, može jer nema nikoga, ni ničega što bi ga spriječilo. Uz ulaz se nalazi i zaštitarska kućica koja stoji prazna jer je zaštitar na drugom ulazu.

Na kraju videa sindikaliste on kaže: "Pa sad vidite kako Tomašević štiti imovinu Grada Zagreba i ZET-a. Fala lepa".

O ovim smo tvrdnjama pitali smo ZET te ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.

