Mladi autor, Marko Babić (31) u studenom prošle godine gostovao je u RTL Direktu i to nešto prije nego će objaviti knjigu "Putovanje zvano igra".

Riječ je o mladom muškarcu, ocu dvije djevojčice koji boluje od raka kostiju, a čije se stanje od gostovanja u Direktu do danas promijenilo. Bolest se vratila, a i sam Marko na Instagramu je podijelio kako se proširila na pluća i moždanu ovojnicu.

Dakako, Markov optimizam i životna priča privukli su veliki broj ljudi na njegove stranice, a da svi budno prate i njegovo zdravstveno stanje otkrila je i njegova partnerica Tina Biloglav. Kaže kako svaki dan dobije hrpu pitanja kako je Marko.

"Marko nije dobro. U Zagrebu su iscrpili mogućnosti liječenja dok se trombociti ne poprave. Molimo sve koji mogu pomoći savjetom kako dići trombocite ili nas spojiti s nekom inozemnom bolnicom koja bi ga primila - sad je trenutak da reagirate. Hvala svima na podršci, brIzi, osjećamo to. Centri za sarkome, eksperimentalna liječenja, alternativna medicina - svaka pomoć nam puno znači. Ajmo svi skupa za Marka pa da se čuda dogode", navela je, a objava se počela masovno širiti društvenim mrežama.

Inače, Marko je u Direktu otkrio kako je saznao za bolest, ali i pokazao svoj karakter. Objasnio je i zašto je uopće napisao knjigu.

"Šetao sam psa sa svojom kćeri, tada 2,5 godišnjom i nazvao me nevjenčani punac i rekao 'Ej, bok, imam lošu vijest. Imaš malignu tvorevinu'. Ne dogodi se ništa lijepo. Ja sam u tom trenutku sam bio 100 posto fokusiran da se ne raspadne jer sam bio sam s djetetom i nisam si to mogao dopustiti. Nije to lijepo to čuti i ne možeš ostati pribran. Dovukao sam se do doma i onda sam se raspao. Čim sam saznao sjeo sam za stol, ali nisam odlučio da će biti knjiga. Prvo sam pisao radi sebe jer sam htio da svi zaključci u životu da mi ostanu negdje kad ozdravim, a znao sam da ću ozdraviti. Nisam htio zaboraviti sve lekcije koje će me ovo putovanje naučiti. Počeo sam pisati zbog sebe, a onda kad je situacija bila nezgodnija s nalazima i prognostički lošija shvatio sam da želim svojim curama nešto ostaviti i da je najbolje da to budu tekstovi koje pišem, a da bi mogli preživjeti dovoljno dugo da ih mogu čitati u nekim godinama kad mogu razumjeti je način da bude knjiga. Ne bi preživjeli na hard disku, recimo", rekao je.

