Kad bi se ovoga trena zaustavilo iseljavanje iz Hrvatske, a stopa fertiliteta povećala s 1,5 na 2,1, tek 2090. godine zaustavio bi se pad stanovništva, piše u srijedu Večernji list. Istaknuo je to dr. sc. Tomislav Belić s Hrvatskog katoličkog sveučilišta na konferenciji "Demografija u fokusu: Istraživanje lokalnih i regionalnih perspektiva" jučer u Prelogu.

Analizirajući aktualnu demografsku sliku u Međimurskoj, Varaždinskoj, Krapinsko-zagorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, dr. Belić je istaknuo da se u desetak godina, između dva posljednja popisa stanovništva, u regiji Sjeverna Hrvatska broj stanovnika smanjio za 50.000 (oko 400.000 u cijeloj državi), s time da se 29.000 iselilo, a ostalo je rezultat negativnog prirodnog prirasta.

Regija Sjeverna Hrvatska ima oko pola milijuna stanovnika, a u samo jednoj jedinici lokalne samouprave od njih 110 zabilježen je porast ukupnog broja stanovnika u posljednjem desetljeću. Riječ je o općini Orehovica u Međimurskoj županiji, prvoj u Hrvatskoj u kojoj je romska nacionalna manjina dobila, zasad nekonzumirano, pravo na dvojezične ploče jer čine više od 33 posto stanovništva.

Međimurska županija ima stopu fertilitetu 1,76, što se često ističe kao najbolji rezultat u Hrvatskoj. "No, sve ispod stope od 2,1 nije dobro. Ono čemu trebamo težiti je generacijska obnova. Tu stopu od 2,1 nismo u Hrvatskoj imali od 1968. godine, dakle više od pola stoljeća mi smo u generacijskom minusu", istaknuo je dr. Belić. Zanimljivo je, dodao je, da je 2021. fertilitet u cijeloj Hrvatskoj značajno porastao, s 1,5 na 1,62. "Čini se mala razlika, ali nije. No, već 2022. fertilitet je opet pao. Zašto je do toga došlo, to će se još morati istražiti", rekao je dr. Belić, piše novinar Večernjeg lista Ivica Beti.

