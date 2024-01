Za učenice zadarske osnovne škole Šimuna Kožičića Benje nema više mobitela u školi. Od početka veljače će svoje mobitele morati isključiti prije ulaska u školu i spremiti u torbe, a smjet će ih koristiti samo u obrazovne svrhe i to uz izričitu dozvolu svojih nastavnika.

"Važna obavijest! Dopunom kućnog reda škole, od 1.2.2024. ograničava se korištenje mobitela unutar školske zgrade.

Prije ulaska u školu učenici su dužni ISKLJUČITI svoje mobitele i spremiti ih u torbe. Za vrijeme nastave mobiteli se mogu koristiti u obrazovne svrhe, uz IZRIČITU DOZVOLU UČITELJA. Iznimka su učenici s poteškoćama u razvoju, dijabetičari koji koriste mobilne aplikacije", objavili su iz škole na Facebooku i zamolili učenike da se pridržavaju novih pravila.

Oni koji će kršiti pravila i koristiti mobitele bez dozvole sankcionirat će se pedagoškim mjerama.

"I prije smo u našem Kućnom redu imali da je zabrana upotrebe mobitela u školskoj zgradi. Međutim, sad smo malo to definirali da to bude jasnije i učenicima i roditeljima, a i svima zajedno. Definirano je da se mobitel mora ugasiti i da se zapravo u školskoj zgradi ne smije koristiti nikad. Vi znate da kad učenici idu sa sata na sat da vade mobitele i tipkaju po njima, isto tako kad su slobodni u školi i kad imaju veliki odmor. Sad smo samo to malo bolje definirali i nije zabrana nego ograničavanje upotrebe mobitela. Osim djeci s poteškoćama i dijabetesom i koji imaju neke probleme i neke aplikacije, njima je dozvoljeno, naravno, ali uz kontrolu profesora", objasnio je gradonačelnik škole Dražen Adžić za Antenu Zadar.

Istaknuo je da će učenici i profesori ipak moći koristiti mobitele kada trebaju rješavati neke zadatke ili kvizove. U tom će slučaju učenici trebati zatražiti dozvolu da upale mobitele i rade ono što je u obrazovne svrhe dozvoljeno.

"Isto je bilo da u slučaju oduzimanja idu pedagoške mjere s tim da smo do 1. veljače dali jedno vrijeme prilagodbe da se djeca ipak naviknu na to i onda ide sve zapravo po starom – prvi put kad se oduzme idu pedagoške mjere – dolazi roditelj, a kad je drugi put onda već ide opomena pisana, a treći put to više ne bi bilo, hajdemo reći, slučajno i onda bi zapravo išla pedagoška mjera ili ukora ili tako nešto, ako bi se to ponavljalo", dodao je.

Jedan od razloga zbog kojeg su se odlučili za ograničenje upotrebe mobitela u školi je činjenica da je dosta učenika koristio mobitele za snimanje drugih učenika ili profesorima, što se pokazalo velikim problemom u posljednje dvije godine.

"I to izlazi na društvenim mrežama, a onda kud i kamo su teže posljedice za učenike, onda idu puno veće mjere, da ne kažem da se u tom slučaju može i policija uplesti. Mi zapravo na ovaj način čuvamo učenike da ne bi došli u tu situaciju da koriste mobitel za nešto što nije uopće ni mjesto ni vrijeme u našoj zgradi", zaključio je ravnatelj.