Skupljate kestene? OK je uzeti 10 kg, a onda slijedi paprena kazna. Oprezno i s češerima, mahovinom, lišćem...

S dolaskom jeseni počela je i sezona kestena pa su mnogi otiši u potragu za ukusnim i i zdravim šumskim delicijama.

No, jeste li znali da vam je za berbu kestena potrebna dozvola te da možete dobiti veliku kaznu ako ih bez dozvole uberete više od 10 kilograma? No, to nije jedino pravilo sakupljanja ovog šumskog ploda.

Pitomi kesten listopadno je stablo koje naraste najčešće oko 20 i 30 metara visine, a voli kisela tla na brežuljkastim padinama te ima ukusan i hranjiv plod, čime je i postao delicija na našim prostorima.

"Ako želite sakupljati nedrvne šumske proizvode (šumske plodove, gljive, biljke za prehranu, ljekovito, aromatično i začinsko bilje…) u državnoj šumi, u ovom slučaju plodove pitomog kestena, potrebno je pridržavati se odredbi Zakona o šumama i Pravilnika o sakupljanju nedrvnih šumskih proizvoda, koji propisuje da sve fizičke osobe i udruge koje za osobne potrebe sakupljaju nedrvne šumske proizvode moraju imati Dozvolu, koju sakupljači mogu samostalno izraditi putem Web aplikacije na portalu Hrvatskih šuma", poručili su nam iz Hrvatskih šuma.

Dozvola je besplatna te je svatko može dobiti u samo par klikova OVDJE.

Pravilnikom je propisano da se sakupljanje plodova pitomog kestena za isključivo osobe potrebe odnosi na prikupljanje 10 kilograma plodova dnevno.

Ako se plodovi sakupljaju u komercijalne svrhe, pravila su ipak drugačija.

"Tada je potrebno sklopiti Ugovor s Podružnicom na čijem se području kesten sakuplja. Hrvatske šume. tada izdaju popratnicu za transport sakupljenih plodova. U tom slučaju Ugovorom je određena količina koja se sakuplja i za koju je potrebno prije sakupljanja, na račun Podružnice na čijem se području kesten sabire, uplatiti 0,27 € po kilogramu kestena", objasnili su.

Kesten je vrlo dragocjen

Iz Hrvatskih šuma su nam poručili kako je kesten vrlo dragocjen te da bi u šumama trebala ostati određena količina ovog ploda.

"Većina kestenovih sastojina su niskog uzgojnog oblika – panjače, što znači da iz jednog panja kestenovog stabla tjera puno novih izbojaka. A mi želimo u budućnosti uzgojiti sastojine visokog uzgojnog oblika - sjemenjače -gdje će mlada stabla rasti iz sjemena, a ne iz izbojaka iz panja", pojasnili su.

Ako se iznese sav kesten iz šuma, onda su šanse za rast stabala iz sjemena sve manje.

"Pretjeranim iznošenjem kestenovih plodova iz šume utječemo i na šumsku divljač koja migrira i traži hranu sve bliže naseljima. Poremećeni su već ionako bolešću narušeni odnosi u šumskom ekosustavu", upozoravaju i šalju apel građanima na odgovorno sakupljanje kestena, kao i svih drugih nedrvenih proizvoda općenito.

"Zakonom o šumama je propisano da su javni šumoposjednik, Ustanova i Pravna osoba dužni osigurati zaštitu šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske od protupravnog prisvajanja, korištenja i drugih protupravnih radnji te provoditi šumski red", priopćili su nam iz Državnog inspektorata.

Kazne se za sakupljanje kestena općenito kreću od 1000 do 7000 nekadašnjih kuna, odnosno može biti i veća od 900 eura.

Prvi su kesteni stigli i na tržnice. Podsjetimo, za RTL Danas naša reporterka Ružica Đukić provjerila je cijene te se kilogram plodova sada prodaje za više od 6 eura.

Neki smatraju to je zato što ih ove godine neće biti puno, no kupci nisu prezadovoljni.

Berači bi trebali imati na umu da iz šume smiju iznijeti i do dva kilograma češera, potom pet komada lukovica, gomolja ili korijena. Također smijete iz šume iznijeti i kilogram listova ili cvjetova, busen mahovine.

Iz divljine smijete ponijeti i pet kilograma crnogoričnih grana ili maksimalno tri grane. Humusa se smije uzeti pet kilograma dnevno.

Dobro je znati i da dozvola Hrvatskih šuma vrijedi isključivo na šume i šumsko zemljište u vlasništvu republike Hrvatske kojim gospodare Hrvatske šume. Za sakupljanje plodova na privatnim zemljištima treba zatražiti dozvolu vlasnika.

