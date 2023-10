Slavonca namamila iza trgovine, milovala ga jednom rukom, drugom iz torbice ukrala 27.000 kuna...

Slavonac (23) osuđen je na uvjetnu kaznu jer je sa šogoricom okrao naivnog muškarca. Sve se događalo 2018. nakon 20 sati kod prodavaonice u malom mjestu nedaleko od Osijeka. Nepravomoćno je proglašen krivim zbog krađe 27.000 kuna.

Naime, nakon što je njegova šogorica obećala muškarcu na kojeg je naišla da će s njim imati seksualne odnose za iznos od 500 kuna, otišla je sa žrtvom iza trgovine, gdje se muškarac počeo skidati. Optuženi 23-godišnjak došao je do njih, a njegova prijateljica počela je milovati žrtvu po tijelu i pri tome iskoristila njegovu neopreznost te mu otkopčala torbicu oko pojasa i iz nje izvadila novčanik u kojem je bilo 27.000 kuna. Novčanik je dodala šogoru, donosi Glas Slavonije

Sud je mladog Slavonca osudio na kaznu zatvora od godinu dana, no u zatvor neće ići ako u razdoblju od 4 godine ne počini novo kazneno djelo. Žrtvi mora isplatiti ukradenih 27.000 kuna, odnosno sada 3583,52 eura, te platiti troškove kaznenog postupka 70 eura.

Optužnicom Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku od 19. prosinca 2018. zbog teške krađe bili su obuhvaćeni 23-godišnjak i njegova šogorica, no postupak u vezi s njom je razdvojen jer je trenutno u bijegu i nije dostupna sudu, a 23-godišnjak je uhićen, te je bio u istražnom zatvoru. Mladić je rekao da se smatra krivim i da se iskreno kaje. No, kasnije je tvrdio da nije bio pokraj prijateljice, nego da je bio u automobilu, a kada su krenuli prema kući, rekla mu je da vozi brže i da je ukrala novac. Rekao je kako je većinu novca potrošila sama, a on uzeo samo nešto novca.

Sud takvu njegovu obranu iznesenu na raspravi nije prihvatio jer je prije toga pred policijom i u Općinskom državnom odvjetništvu sve priznao. Muškarac kojeg su okrali rekao je da je "ta mala" otišla s njim iza trgovine jer je htjela voditi ljubav, a onda mu je uzela torbicu oko pojasa u kojoj je bio novčanik.

Optuženom mladiću sud je od olakotnih okolnosti uzeo u obzir priznanje počinjenja kaznenog djela i iskreno kajanje zbog počinjenog, njegovu mlađu životnu dob i činjenicu što je otac četvoro maloljetne djece. Od otegotnih okolnosti sud je uzeo u obzir njegovu prekršajnu i kaznenu osuđivanost, i to zbog istovrsnih kaznenih djela, krađe i teške krađe.

