Slovenija od ponoći spuštaju rampe na granici, doznali smo detalje kako će sad izgledati kontrola na granici

Voditelj Operativnog sektora slovenske granične policije Robert More za RTL Danas objasnio je kako će od ponoći izgledati prelazak granice s obzirom na to da Slovenija na 10 dana uvodi mjere kojima se uvodi stroža kontrola.

"Rampe na graničnim prijelazima bit će prilagođene prometu. U ponoć ih planiramo spustiti, a ovisno o pristizanju putnika i vozila ćemo ju podizati. Kontrola na granici sa Hrvatskom bit će jednaka onoj na Mađarskoj, policajci će kontrolirati dokumente osoba i opravdanost prelaska granice, a sve u svrhu sprečavanja terorizma i ekstremizma", rekao je More.

Kaže da će od 500 do 600 policajaca biti angažirano na kontroli unutarnje granice. Zbog svega da se očekuju gužve na važnijim graničnim prijelazima, a kolike će biti ovisi će o tome koliko će vozila biti u pojedinom trenutku.

Policajci će selektivno provjeravati putnike i vozila koja prilaze granici. Policija će po dojavama vršiti detaljnije provjere putnika, vozila i dokumenata. Podsjetimo, Slovenija od ovog vikenda uvodi pojačane kontrole koje se, prema Zakonu o Schengenu, mogu produljiti do dva mjeseca. Učinili su to nakon što je isto uvela Italija prema Sloveniji, ali i druge europske zemlje i to zbog straha od terorizma.

Kako je priopćeno iz slovenskog MUP-a, uz 12 graničnih prijelaza za međunarodni cestovni putnički i teretni promet na granici s Hrvatskom i dva na granici s Mađarskom, osobe koje imaju pravo na slobodno kretanje prema zakonima EU granicu će moći prijeći na još 18 graničnih prijelaza. To su državljani EU-a, Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Švicarske i članovi njihovih obitelji, bez obzira na državljanstvo.

Slovenska policija podsjetila je putnike da se moraju pridržavati uvjetima prelaska granice na svakom graničnom prijelazu, izmijenjenog režima prometa, pridržavati se uputa policije i podvrgnuti se graničnoj kontroli. Prilikom prelaska granice dužni su pokazati važeću ispravu za prijelaz granice.

"Privremeno ponovno uvođenje nadzora na granici će se provoditi koordinirano i u suradnji s policijama Italije, Hrvatske i Mađarske", stoji u priopćenju slovenskog MUP-a.

Granični prijelazi s Hrvatskom koji će služiti za međunarodni cestovni i teretni promet svima koji ispunjavaju uvjete: Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Dobovec, Gruškovje, Zavrč i Petišovci.

Prijelazi za međunarodni željeznički promet: Rakitovec, Ilirska Bistrica, Metlika, Dobova, Rogatec, Središče ob Dravi i Lendava

Granični prijelazi za međunarodni cestovni i teretni promet za one koji to pravo imaju po zakonima EU: Podgorje, Babno polje, Vinica, Slovenska vas, Rigonce, Orešje, Bistrica ob Sotli, Imeno, Rogatec, Ormož, Središče ob Dravi, Gibina.

