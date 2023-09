Slovenija uvela kontrolne punktove zbog migranata, na granicama pucnjava, građani zabrinuti

Slovenija je u srijedu uvela kontrolne punktove na cestama u blizini granice s Hrvatskom zbog sve jačeg pritiska migranata koji sve više koriste ceste i željeznicu za put prema zapadu. Naši susjedi traže i intenzivnije zajedničke ophodnje, a istovremeno hrvatska strana kaže kako je problem u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik Zoran Milanović je tako ustvrdio da BiH ne funkcionira dobro kao država i da je to dio problema migrantskog vala koji ide balkanskom rutom preko Hrvatske, a predsjednik Vlade Andrej Plenković na isti dan kaže da se neće postavljati žica na granici s BiH. Sve to od nedavne pucnjave na području granice s BiH kada su hrvatski specijalci u ophodnji začuli i prijavili pucnjave. Do danas ne znamo tko je pucao, je li to bilo možda među migrantima ili krijumčarima.

Mađarski predsjednik Viktor Orbán u srijedu je također rekao da je Briselski migrantski pakt propao, a da nije ni zaživio te naveo da je došlo do pucnjave i na području mađarsko-Sparkse granice. Orban tvrdi da se pucalo iz automatskog oružja na zajedničku mađarsko-srpsku ophodnju.

Danas iz Srbije dolazi vijest kako je u pograničnom području prema Hrvatskoj došlo do sukoba među migrantima i jedan je mrtav.

U našoj najnovijoj anketi na portalu Danas.hr pitali smo vas jeste li zabrinuti zbog sve većeg prolaska migranata kroz Hrvatsku?

Ako je suditi prema odgovorima naših čitatelja, 65 posto osjeti ih nervozu zbog svega što se događa.

Svaki četvrti čitatelj našeg portala nije uznemiren pa kaže: "Ne, imali smo to i prije. Bit će toga još.", a manji dio (11 posto) nema stav i kaže da ne zna "što bi mislio/la".

U našoj novoj anketi bavimo se samcima. Naime, u RTL-u Danas objavili smo da je u Hrvatskoj 140 tisuća samaca i 70 tisuća razvedenih. Tako čak 400.000 ljudi u Hrvatskoj živi samačkim životom, što znači da se broj samaca u Hrvatskoj u zadnjih pedesetak godina udvostručio.

S podatkom da je svaki sedmi odrasli Hrvat samac, približavamo se skandinavskom prosjeku koji i dalje drži rekord.

Problem je u Hrvatskoj taj što institucije "kažnjavaju" samce pa oni tako ne ostvaruju nikakve porezne, zdravstvene, socijalne ili mirovinske olakšice.

"Ako je dvoje ljudi ne trebaju vam dva televizora, dva štednjaka, dvoje ljudi s tisuću eura plaće u jednom stanu sigurno bolje živi nego samac", rekao je za RTL Danijel Nestić s Ekonomskog instituta u Zagrebu.

