Filip Zavadlav - s jedne strane trostruki ubojica, a s druge mladić koji je u zatvoru primio najviše pisama s bračnim ponudama. Tko je Splićanin koji je prije na današnji dan prije četiri godine šokirao Hrvatsku kad je te kobne subote krenuo u krvavi pohod po splitskom Varošu? Hladno i bešćutno s 37 hitaca iz kalašnjikova ubio je dvojicu, ulicu dalje usmrtio je i trećeg muškarca.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell Ivo Čagalj/Pixsell

Zatim je oprao ruke i presvukao se. Policija ga je pronašla s ocem. U RTL-ovu dokumentarcu otac Ante je otkrio što mu je rekao.

"Bio je blijed. Nešto mu se dogodilo, ja pitam Filipe što je. A on opet muči, i nakon 5, 6 minuta, on kaže - znaš da sam ubio trojicu", ispričao nam je.

Što ga je potaknulo na ubojstva jedno je od glavnih pitanja. Da su mu prijetili iz narkomiljea zbog bratovih dugova za drogu na oba suđenja nije utvrđeno.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell Ivo Cagalj/Pixsell

Na sudu je tvrdio da nije kriv i branio se da je u vrijeme ubojstava bio na moru.

Uspio je podijeliti državu. Za jedne je bio ubojica, za druge heroj.

U tri godine i u dva suđenja Zavadlav je promijenio šestero odvjetnika. Jednako brzo je mijenjao i imidž, od mišićavog do mršavog. Pojavio se i kao hipi, govorio talijanski, da bi drugi put tvrdio da ne zna taj jezik.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL Miroslav Lelas/PIXSELL

Cijelo vrijeme je tvrdio da je bio ubrojiv, iako to nije vjerovao ni njegov otac. Sud je utvrdio da je smanjeno ubrojiv.

U listopadu prošle godine za trostruko ubojstvo osuđen je na 40 godina zatvora, a ako presuda postane pravomoćna, Filip Zavadlav će u zatvor do svoje 65. godine. Ošišan do kože, presudu je slušao s podsmijehom, a čuvši dokad će morati robijati zapljeskao je.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Ovo vijeće drži kako je ovaj događaj jedan od najbrutalnijih I najtežih zločina počinjen u Dalmaciji, pa i u Republici Hrvatskoj zbog čega je odmjerilo okrivljeniku najvišu kaznu", kazala je Višnja Strinić, sutkinja Županijskog suda u Splitu.

Foto: RTL RTL

