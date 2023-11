Smiljana Srnec htjela još vremena za rehabilitaciju. Sud je odbio: Evo kad se vraća u zatvor

Županijski sud u zatvoru odbio je zahtjev Smiljane Srnec za produljenjem prekida izdržavanja zatvorske kazne, doznaju 24 sata. U požešku kaznionicu mora se vratiti 12. prosinca kako je i predviđeno, a ako to bude moguće, rehabilitaciju će obaviti unutar zatvorskog sustava.

Podsjetimo, kako je prvi objavio RTL Danas, Smiljani Srnec koja je ubila vlastitu sestru i držala ju godinama u zamrzivaču u rujnu je privremeno prekinuto izdržavanje kazne. Naše kamere ekskluzivno su snimile njezin izlazak iz kaznionice u Požegi gdje služi 15-godišnju kaznu.

Iz suda u Požegi tada su nam potvrdili da joj je prihvaćena molba za prekid izdržavanja kazne zatvora u trajanju od tri mjeseca zbog bolesti, odnosno operacije kralježnice s kojom je imala problema i prije nego što je otkriveno tijelo njezine sestre u škrinji obiteljskog doma u Palovcu. Prekid izdržavanja kazne je stupio na snagu 12. rujna te završava 12. prosinca ove godine.

"Smiljani Srnec je određen prekid izdržavanja kazne zbog znatnog pogoršanja njezine postojeće kronične bolesti. To je zakonski razlog. Odluku o prekidu izvršenja donosi sudac izvršenja na temelju zamolbe same zatvorenice, a prilikom donošenja odluke, sudac izvršenja je tražio mišljenje iz zatvorske liječnice, ali i zatvorske bolnice iz Zagreba. I jedno i drugo mišljenje je bilo takvo da se to pogoršanje ne može liječiti u okviru zatvorskog sustava. Onda se po tome može odrediti prekid izdržavanja kazne zatvora i po tom osnovu je i određen", objasnio je ranije Mile Soldo sa Županijskog suda u Slavonskog Brodu.

Mnoge je začudila takva odluka Suda jer mnogi su tvrdili da razlog prekida kazne nije bio hitan, ali zatvor s tom odlukom nije imao ništa, već isključivo Sud. Srnec je određeno da se jednom tjedno mora javljati Policijskoj postaji Čakovec i Probacijskom uredu u Varaždinu, a mora boraviti na adresi prebivališta koju je imala prije odlaska na izdržavanje kazne.

Smiljana je godinama imala zdravstvenih problema zbog kralježnice, a suđenje za ubojstvo sestre odgodili su liječenje. Nije bilo preduvjeta za liječenje u zatvorskoj bolnici zbog čega je odlučeno da će se operacija obaviti u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Smiljana Srnec u lipnju 2020. godine osuđena je na 15 godina zatvora zbog ubojstva sestre Jasmine. Vrhovni sud je godinu kasnije potvrdio zatvorsku kaznu.

Mučan je to slučaj koji je šokirao Hrvatsku kada je početkom 2019. u zamrzivaču pronađeno tijelo Jasmine Dominić čiji je nestanak prijavljen 2005.

Smiljana je tupim predmetom zadala sestri više udaraca u glavu od čega je odmah umrla. Tijelo je godinama bilo skriveno u škrinji u njihovom domu.

Bilo je prekriveno vrećicama smrznute hrane, a poklopac škrinje je bilo zalijepljen da ju nitko ne može s lakoćom otvoriti. Nije se koristila u domaćinstvu iako je bila uključena u struju svih 19 godina.

