Snježana karticom kupovala online i skoro postala žrtvom: 'Ukucam brojeve, zazvoni telefon... smrzla sam se'

Cyber kriminalci nisu mirovali ni ovih blagdana, ali nije mirovao ni Europol. Istražitelji su pronašli više od 400 web trgovina, među kojima su i one iz Hrvatske na kojima su se krali podaci s kreditnih kartica kupaca.

Gotovo da ne postoji osoba koja barem jednom u životu nije ima loše iskustvo prilikom on-line kupnje. Gospođa Snježana preko interneta je kupovala sofu, i umalo ostala bez svega na računu.

"I normalno, traže oni broj kartice, ja lijepo to ukucam, i ukucam ona tri zlatna broja i to ne prolazi, i mislim si zašto ne prolazi kartica je u redu, sve je u redu. Nije prošlo ni 5 minuta i zove me banka i pitaju jeste li vi nešto pokušali platiti. Ja kažem jesam, ali ne prolaze tri broja. Oni kažu netko vam želi sjesti na račun“ prepričava za RTL Danas Zagrepčanka Snježana Grdanovski.

Da nije bilo tog poziva ostala bi i bez sofe, i bez novca.

"Kad mi je banka to rekla, noge su mi se odrezale i smrznula sam se. I onda sam tek uvidjela što sam mogla napraviti, u što se dovesti da mi netko sjedne na račun i digne novce“ kaže Snježana Grdanovski.

Cyber kriminalci nisu mirovali, ali nije mirovao ni Europol. U akciji koja je trajala dva mjeseca i u 17 zemalja, među kojima je i Hrvatska, istražitelji su pronašli čak 443 internetske trgovine na kojima su podaci o karticama njihovih kupaca ukradeni.

"To je preko 400 web shopova, ako uzmemo da je samo mali broj korisnika na njima bilo – recimo 100, ali i 1000 – mi možemo tu govoriti o stotinama tisuća podataka, ne običnih osobnih podataka nego podataka kreditnih kartica što kasnije može imati veliku štetu“ kaže Alen Delić, potpredsjednik Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Podaci s kartice najčešće završe na takozvanoj tržnici na dark webu, a da za to ne zna ni trgovac, ali ni kupac – i tamo su sve dok ih treća strana ne otkupi i ne počisti sve s računa.

"Mi možemo za to vrijeme legitimno kupovati na različitim mjestima, možemo napraviti 10, 20, 50 legitimnih transakcija i onda nam se kroz nekoliko mjeseci dogodi da nam netko ukrade novac, i tek kada to primijetimo, tek onda možemo poduzimati neke akcije“ kaže Delić.

Najveći je problem što se u ovom slučaju ne radi o lažnim online shopovima.

"Svaki trgovac treba biti zaštićen od toga i trebaju imati mehanizam zaštite. Većina na žalost to ne radi. Imamo jako puno situacija na tržištu gdje možemo vidjeti da Internet stranice koje su potpuno legitimne postanu žrtve napada hakera, u tom trenutku se kradu podaci od samih kupaca i to zna biti jako nezgodno“ izjavio je za RTL Danas Dino Oreški, tajnik udruge eCommerce Hrvatska. Među trgovcima ima i onih iz naše zemlje, no popis kompromitiranih web shopova Europol nije objavio.

"Kupac bi trebao odmah zvati svoju banku, blokirati i deaktivirati svoje kartice, a web trgovac bi trebao obavijestiti sve kupce da je u određenom periodu bio pod napadom“ ističe Oreški.