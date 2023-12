ZAPALILE ARENU Spektakl koji su svi čekali! Lepa Brena i Jelena Rozga s Prijovićkom zapjevale veliki hit 'Hajde da se volimo'

Nakon što je jučer prvi od gostiju na četvrtom koncertu Aleksandre Prijović bio Saša Matić, publika nije mogla ni sanjati tko će joj se sve pridružiti nešto kasnije. Prva je tako izašla Nataša Bekvalac i zapjevala svoj hit 'Nikotin'. "Ovo je jedna od najiskrenijih duša koje poznajem i jedna od rijetkih koja mi iskreno želi dobro. Hvala ti što si došla večeras. Sretna sam što imam tvoju podršku", rekla je Prijović. No ono što je uslijedilo bio je još veći spektakl. Prvo se Aleksandri pridružila Jelena Rozga s kojom je otpjevala 'Ginem.' Kad je pjesma završila, Rozga i Prijović poletjele su jedna drugoj u zagrljaj, pa su podijelile neke detalje o svom prijateljstvu. "Hvala ti što si me pozvala i hvala na ovako lijepom dočeku", rekla je Jelena pa nastavila: "Aleksandri nakon svakog koncerta napišem istu poruku - da joj želim da leti u svemu i da uživa do kraja." Nakon što su zajedno otpjevale, stigla je i nova gošća - toliko najavljivana Lepa Brena. Razmišljala sam kako je najaviti, ali za nju nije potrebna najava, poručila je Aleksandra nakon što su tri pjevačice zajedno otpjevale Brenin hit, 'Hajde da se volimo'. Kako je sve izgledalo pogledajte u fotogaleriji.