Splitska policija uoči utakmice s Grcima: Očekujemo veliki broj navijača

Uoči nadolazeće utakmice između Hajduka i Paoka, koja se igra u četvrtak u 21 sat, splitska je policija objavila priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Policijski službenici će prije, za vrijeme i nakon održavanja javnog okupljanja provoditi mjere i radnje iz nadležnosti policije na području grada Splita, mjestima gdje će se okupljati navijači, a sve radi prevencije protupravnih ponašanja, zaštite imovine i sigurnosti osoba.

Na dan održavanja javnog okupljanja očekujemo na području grada Splita, ali i na čitavom području Splitsko-dalmatinske županije, veliki broj navijača, radi čega pozivamo građane da odmah pozovu policiju na broj 192 ako uoče skupine osoba koje se protupravno ponašaju ili bi se mogle protupravno ponašati.

UPUTE I PREPORUKE:

Obavijest za posjetitelje/gledatelje - ulazak u stadion

Ulazi u stadion bit će otvoreni od 18:30. S obzirom na preglede koje će obavljati redarska služba, pozivamo gledatelje da na javno okupljanje dođu ranije kako bi izbjegli prometne gužve i čekanje na ulazima, a sve kako bi na vrijeme i bez žurbe zauzeli svoja mjesta.

Posebno skrećemo pozornost posjetiteljima koji imaju ulaznice za ZAPADNU tribinu, da pravovremeno dođu na stadion. Naime, tijekom prošle utakmice (Hajduk-Rijeka) uočili smo da veliki broj posjetitelja koji imaju ulaznice za zapadnu tribinu stadiona, dolaze unutar sata prije početka utakmice, zbog čega se stvaraju bespotrebne gužve. S obzirom da na zapadni dio stadiona ulazi 10 400 posjetitelja, postoji mogućnost da neće ući do početka utakmice ako ne krenu pravovremeno. Stoga pozivamo posjetitelje da iskoriste činjenicu da su ulazi otvoreni čak dva i pola sata prije početka i dođu na vrijeme.

Posjetitelji koji imaju ulaznice za sektor A, ulazit će na ulaz preko južne šetnice (pored semafora stadiona, iz smjera Ulice sedam Kaštela).

Nakon ulaska na stadion i tijekom javnog okupljanja, gledatelji isključivo mogu sjediti na mjestu koje je određeno na ulaznici i ne mogu tijekom javnog okupljanja sjediti na nekom drugom mjestu, niti biti na mjestima ili u prostorima koji nisu predviđeni za gledatelje.

Posebno napominjemo posjetiteljima kako prilikom ulaska moraju imati:

kupljenu personaliziranu ulaznicu

identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) na temelju kojeg će prije ulaska biti provjeren njihov identitet.

Napominjemo kako se na ulaznici i dokumentu moraju nalaziti isti identifikacijski podaci jer u suprotnom neće biti moguć ulazak u stadion.

Posebna regulacija prometa na području grada Splita

Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to:

od 12 sati do završetka osiguranja uspostavit će blokadu prometa u Ulici VIII. mediteranskih igara: kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Hemingway“ te na raskrižju Ulice VIII. mediteranskih igara i Ulice sedam Kaštela (osim za vozila žurnih službi, odnosno vozila s propusnicom),

od 16:45 uspostavit će blokadu prometa u Zrinsko-frankopanskoj ulici od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u ulici Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara, javnog prijevoza i vozila s propusnicom).

Napominjemo da neće biti moguće parkiranje vozila oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo posjetiteljima da vozila parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te da pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.

Na dan okupljanja prometni će redari, zajedno s policijskim službenicima, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila na nogostupima i na sredini kolnika, posebice u Zrinsko-frankopanskoj ulici, potom Hrvatske mornarice, Ulici sedam Kaštela i Put Supavla te će biti premještena vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje.

Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljene i oprez ako dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ako bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području grada Splita.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Obavještavamo građane kako je, sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja identiteta,

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,

bacanje predmeta u natjecateljski prostor,

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.

Sva uočena navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Foto i video snimanje javnog okupljanja

Sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, na dan odigravanja utakmice policija će prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati i fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na području stadiona i prilaznih pravaca.

Također, sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice policija će privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje u ulicama Put Supavla, VIII. mediteranskih igara i Put Lore.

Pozivamo posjetitelje i gledatelje na poštivanje uputa i pravila organizatora te upozorenja i naredbi policijskih službenika u prometu i na stadionu.