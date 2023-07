Debeli Sremac (poznat i kao Hughstuff) popularno je ime u Srbiji, posebice u posljednjih mjesec dana kada je njegov YouTube kanal, posvećen hrani i degustaciji raznih delicija po drugim zemljama, eksplodirao.

U posljednjem uratku govori o cijenama u Hrvatskoj.

Debeli Sremac je, naime, posjetio Opatiju i jedan restoran na obali. Za Opatiju općenito kaže da je dosta skupa, a on i supruga odlučili su posjetiti restoran s raznolikom ponudom, koji bi bio 'za svačiji džep'.

"Lijepo posložen stol, fino izgleda terasa, pet metara od mora, bolje ne može. Ovo nije ništa fensi, klasičan restoran s roštiljem i specijalitetima iz mora, tako da bi ovo trebala biti realna slika", prvi su dojmovi Debelog Sremca.

"Pršut, porcija osam i pol eura, Carpaccio od sipe ili kozica, 12 eura. Školjke, Capesante, dva komada 10 eura. Kamenice, jedan komad pet eura. Miješano meso 13 eura", nabraja Debeli Sremac dok lista meni.

"Grčka salata devet i pol eura, bogami, salata skupa", dodaje.

'Domaći konobar, lijep, ljubazan'

On i supruga namjeravaju naručiti od svega pomalo. Odlučuju se za jednu Coca-Colu, veliko točeno pivo, cijeđeni sok od naranče, kamenice (dvije su u porciji), ćevape, pržene lignje, salatu od rajčice i feta sira, carpaccio od sipe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Domaći konobar, lijep, ljubazan, kulturan, lijepo je preporučio", kaže Debeli Sremac. Zanimaju ga i obližnje ležaljke.

Cjelodnevni najam dvije ležaljke i suncobrana je 20 eura. Sama ležaljka, sedam eura. Sam suncobran, šest eura.

"Koliko sam čitao, dosta su skupe ležaljke u Hrvatskoj, a evo ovdje za 20 eura dvije ležaljke i suncobran, imate plažu, odmah ste pored mora, imate restoran da popijete nešto tako da je fina kombinacija. Lagani povjetarac, miris mora, život je lijep kad sunce sja", dojmovi su ovog youtubera.

Za noćenje, on i supruga pronašli su za 65 eura smještaj s kuhinjicom, vrtom, sobom s bračnim krevetom i kupaonicom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve je bilo top, ljubazni ljudi, ali koliko sam gledao, ima dosta skupih prenoćišta, tako da, malo potražite, nemojte na prvu uzimati", savjetuje Debeli Sremac te priznaje da je dosta teško naći jeftiniji smještaj.

"Ima dosta Nijemaca, Mađara, nešto Talijana, ali dosta stranaca, stvarno dosta stranaca, najmanje ima ljudi iz našeg podneblja, vjerojatno zato što je malo skuplje", kaže, dodajući da je prelijepo. "Voda je čista, bistra, nema dalje", dodaje.

Kamenice su ga ipak nešto manje oduševile. Pa što ja znam. Zanimljivo", kaže. Njegovoj supruzi kamenice se nešto više sviđaju, a zadovoljna je i lignjama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sve mi djeluje svježe, super", nastavlja Debeli Sremac kojeg su ipak više oduševili ćevapi koji su, kako kaže, 'lijepo pečeni i odlični'. Deset komada, devet eura. Pljeskavica sa sirom 11 eura.

"Mislim da je skroz korektno", zaključuje Debeli Sremac o cijeni ćevapa. "Ne mogu usporediti s onim restoranom u Grčkoj, nisam naručio slične stvari, ali mogu reći da sam jako zadovoljan. Jedino što se ja od toga ne mogu najesti, ovo je doslovno predjelo", dodaje.

Napominje da će cijelu narudžbu promatrati u kontekstu kao da je hranu naručilo troje ljudi.

"Ovo nam je već peto piće", pojašnjava dok supruzi toči Fantu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Screenshot YouTube Screenshot YouTube

Račun, 57 eura, radi deset posto popusta na račun kuće.

"Evo, ukupno bi bilo 64 eura. Ja sam prezadovoljan. Naručili smo i više nego što smo trebali, ali da uzmete ćevape i jedno pivo, to vas izađe 13 eura. Znači, za 13 eura možete pojesti deset ćevapa, popiti pivo i ako ste normalni, to vam je to", kaže Debeli Sremac.Jedina mu je zamjerka što uz ćevape ne dolazi lepinja ili pomfrit, ali to ipak ne smatra manom.

"Opatija je dosta skupa, i cijene u ovom restoranu su skroz korektne i sama kvaliteta hrane je odlična", zaključuje Debeli Sremac.

POGLEDAJTE VIDEO Na Krku kuglica sladoleda 3,50 eura! 'Kilogram borovnice je 9 eura, trebalo bi ga poskupjeti i 40 posto'