Štakori i dalje izlaze! Ovog puta snimili ih na Cvjetnom trgu u Zagrebu: 'Bio je velik kao golub'

RTL Danas već je više puta izvještavao o pojavi štakora u Zagrebu, pa tako i na zagrebačkoj Trešnjevci kod Cibone, a sada nam naši čitatelji javljaju da ih ima i u samom središtu grada, odnosno na Trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg).

Čitatelj nam je poslao fotografije na koima se vidi kako se štakori goste oko smeća usred bijela dana. Iako bismo možda takve dlakavce očekivali u većim europskim ili svjetskim metropolama, Zagrečani kažu da nisu naviknuli vidjeti ove glodavce, pogotovo ne usred bijela dana.

"Uvijek ih bude zimi, ali tijekom ljeta ne toliko. Malo je to zabrinjavajuće, nije ugodno. Ovaj je bio velik kao golub", kazao nam je Jurica koji radi na Cvjetnom trgu.

No javio nam se čitatelj koji je vidio štakore i u Prečkom. "Bili smo s djecom u parkiću i jedna mama došla je cerekajući se, ali uznemirena. Hihotela se i pokazivala prema mjestu gdje je vidjela štakore, bilo je to kod kontejnera. Nabacili smo šalu međusobno da je to zbog visoke trave koja je donedavno bila i viša od 1,5 metra u Prečkom, da su imali mjesta gdje da se gnijezde", rekla nam je još jedna mama.

Kaže, njezin suprug okrenuo je sve na šalu i rekao da oni dobro kuhaju, kao u popularnom crtiću Ratatoulle, ali i još nešto: "Tamo gdje je jedan štakac, tu je onda i familija..."

Sanitarni inženjer i vlasnik privatne firme za deratizaciju Rene Švajger na području grada Zagreba odradi petstotinjak deratizacija na godinu i izlazi na teren samo na poziv Zagrepčana.

Foto: RTL RTL

"U ovo ih doba svakako ima najviše - u proljeće i jesen. Žive u rupama pa kada je više kiđe, to ih istjera iz staništa i kanalizacije pa tako dođu tamo gdje je smeće", objasnio je Švajger i dodao kako su za njihovu "kontrolu" prvenstveno zadužene sistematske deratizacije koje bi se zakonski trebale obavljati dva puta na godinu i to upravo u proljeće i na jesen.

Osim Zavoda za javno zdravstvo Štampar, deratizaciju provode i druge privatne tvrtke koje imaju ugovor s gradom. U proljeće se, kaže, deratizacija u pravilu provodi od ožujka do svibnja, a na jesen od rujna do studenog.

"Obično to bude s jednog dijela grada prema drugom ili iz centra kružno prema periferiji", objašnjava Švajger.

Foto: RTL RTL

Tvrdi da je veliki problem i smeće te njegovo neodvajanje pa je više štakora tamo gdje ima puno smeća.

"Površine se ne čiste. Pogledajte ima li vani smeća. Ljudi bi trebali reciklirati, odvajati otpad", kazao je.

"Oni koji to ne rade i bace hrane koja stoji i izložena je svima i to ne samo miševima, i štakorima nego i pticama", objasnio je.

Foto: RTL RTL

A vezano za komentar stanovnika Prečkog da su se glodavci imali gdje nakotiti s obzirom na visoku travu koja je bila u Zagrebu, Švajger potvrđuje da i to utječe na njihovu pojavu.

Foto: RTL RTL

"Ako se ne kosi na vrijeme i trava poraste ,pri deratizaciji je teško naći njihove rupe, stoga se oni nastavljaju množiti", poentirao je.

"U samo nekoliko tjedana može se namnožiti stotinjak štakora", kazao je. Štakora se, naravno, ne možemo riješiti upotpunosti, no bitno je upravo deratizacijama napraviti tzv. biološki minimun do tih granica da oni ne budu štetni i ne prenose bolesti.

Podsjetimo i na to da smo nedavno u RTL-u Danas objavili priču o štakorima koje smo snimili iza Cibone i to 20-ak dana nakon što smo ih prvi put na istom mjestu vidjeli-

Iz Grada Zagreba tada su rekli da oni nisu uočili glodavce, a da redovito obilaze teren.

Štakore su kod Cibone prvo snimili građani, a nakon toga na teren je izišla naša ekipa.

Snimili smo mrtve štakore kako leže, dok su živi šuškali ispod hrpa smeća. Činilo se i da ih je bilo više nego kad smo na toj lokaciji bili prvi put.

"Štakor može imati pet puta trudnoću u godinu dana. Jedna trudnoća do 21 dan gdje on može okotiti od sedam do četrnaest mladih. Sad vi razmislite, to je samo za jednu ženku. Znači, koliko tu ženki ima, kolika je to obitelj", rekla nam je tada sanitarna inženjerka Elma Smajić.

Dodala je i da u dva mjeseca mogu napraviti stotinu jedinki, a da je posla ove godine znatno više nego prethodnih.

Iz Grada Zagreba su tada naveli i da treća smjena Čistoće redovito odvozi otpad s lokacije kraj Cibone da su je obilazili više puta i da nisu pronašli tragove glodavaca.

