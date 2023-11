Nakon što smo objavili horor priču stanara koji žive u neposrednoj blizini napuštene vojne bolnice u Vlaškoj 78 u središtu Zagreba, oglasili su se iz Grada Zagreba koji kaže da se kompleks treba obnoviti.

Podsjetimo, javili su nam se čitatelji s mučnom pričom da već godinu i pol ili dvije dana žive u neprestanom strahu jer su u napuštenom kompleksu počeli skupljati beskućnici i ovisnici. Stanari su nam rekli da se više i ne skrivaju dok sa svijećom na žlici zagrijavaju drogu, da noću rade nered, ali to je možda i najmanje opasno jer su više puta i vatrogasci intervenirali, a bilo je i pokušaja provala u automobile.

Stanari su nam također rekli da je i ranije tu živio jedan beskućnik koji nije radio probleme pa su mu stanari i pomagali, ali sad je tu skupina zbog koje često intervenira policija, oni zastrašuju stanare, a sve je naročito uplašila situacija kada je polugol muškarac kroz prozor napuštene bolnice dalekozorom promatrao prozore stanara. Zvali su i policiju, a policija nam je potvrdila i da su ga uhitili, ali i pustili jer nisu našli elemenata za bilo kakvu odgovornost.

"Dogodit će se neki nož, silovanje... Bilo je nasrtanja na susjede, ti ljudi koji tu žive, upadaju u okolne dućane, djevojke iz susjednog salona prepričavaju nam da sjednu u salon, traže novac, a onda one vade novac, daju im, samo da odu jer se i one boje", ispričala nam je jedna od nekoliko stanara s kojima smo razgovarali.

I Grad Zagreb smo pitali što je s tim kompleksom koji je potpuno zarastao i koji se sam od sebe raspada te su odgovorili: "Kompleks bivše Vojne bolnice na adresi Vlaška 87 u vlasništvu je Grada Zagreba. Kompleks se sastoji od nekoliko građevina za koje je planirana rekonstrukcija i privođenje odgojno-obrazovnoj namjeni. U prvoj fazi rekonstruirana je ulična zgrada za potrebe Glazbenog učilišta Elly Bašić."

Nastavili su da je dvorišni dio kompleksa na temelju Ugovora o korištenju prostora sklopljenim dana 2. kolovoza 2019. dan na korištenje Glazbenoj školi Pavla Markovca. "I to za potrebe izrade projekta te provođenja rekonstrukcije i prenamjene objekta za odvijanje glazbene škole, dok je za nekadašnju kapelicu u tijeku sudski postupak radi predaje prostora u posjed Gradu Zagrebu. Kompleks vojne bolnice i topničke vojarne u Vlaškoj ulici nepokretno je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, što sa sobom nosi određena ograničenja u smislu opsega i mogućnosti izvođenja pojedinih radova. Provodimo potrebne analize te razmatramo nekoliko različitih opcija prenamjene kompleksa za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova Grada Zagreba", naveli su u svom dobru.

Bez detalja o projektu

Dodali su da ne mogu dati detalje u projektu za sad, ali da očekuju da će za investiciju trebati veliki iznos te će nastojati osigurati sufinanciranje investicije preko europskih ili drugih fondova.

"S obzirom na to da je zgrada dodatno stradala u potresu i požaru, prijava je prethodno proslijeđena Državnom inspektoratu-građevinskoj inspekciji na postupanje. Pravilnikom o načinu označivanja građevine opasnom, propisano da će građevinski inspektor označiti građevinu opasnom na licu mjesta postavljanjem službenog znaka na građevinu ako utvrdi da je nastupila obveza označivanja građevine opasnom", naveli su u odgovoru.

Inače, sama zgrada napuštene vojne bolnice je iz 1833. godine.

Inače, na portalu Kulturpunkt.hr o povijesti kompleksa navode da je uličnu zgradu te godine izgradio graditelj Antun Stiedl, novcem iz Zaklade biskupa Maksimilijana Vrhovca za poljepšanje Vlaške ulice.

U vrijeme nadbiskupa Haulika, vojarna i zemljište dani su za izgradnju nove vojne bolnice, koja je svečano otvorena 2 godine kasnije, s kapacitetom od 223 bolnička kreveta i 59 kreveta za osoblje. Početkom 20. stoljeća bolnica postaje pokretač razvoja Vlaške ulice – prva linija Zagrebačkog električnog tramvaja zaživjela je 1910., i to baš Vlaškom ulicom do Maksimira, kako bi pacijenti lakše došli do bolnice.

Kada se po okončanju Drugog svjetskog rata ponovno počelo pričati o izgradnji nove vojne bolnice, imanje je prekriženo zbog podataka o geološkom sastavu tla i velike mogućnosti klizišta, a bolnički odjeli na Kuniščaku, u Vlaškoj ulici 87 i Voćarskoj cesti 106 formiraju se u Glavnu vojnu bolnicu 2. Odobreno je da se 20% bolničkih kapaciteta stavi na raspolaganje civilima, kako bi liječnici proširili iskustvo budući da su nakon rata ponajviše radili reparatorne zahvate. S godinama se taj postotak povećao.

Svoje konačno ime – Vojna bolnica Zagreb – Glavna vojna bolnica dobila je tijekom ’60-ih godina prošlog stoljeća, i zadržala ga je i nakon preseljenja u novosagrađene zgrade u Dubravi 1988. godine. Godine 1991. Vojna bolnica u Vlaškoj postaje vlasništvo hrvatske države, a mjesec i pol kasnije u potpunosti ju je napustila i JNA. Nedugo potom, sada bivša vojna bolnica dobiva nove stanare – prognanike i izbjeglice iz Vukovara i vukovarskog područja, te udruge vukovarskih majki i udovica, kao i zagrebačkih veteranskih udruga.

Zabilježeno i ubojstvo

Odlaskom prognanika i Vojne policije 2002. počinje čupanje kablova i skidanje radijatora, palež te useljavanje beskućnika i ovisnika, a zabilježeno je i jedno ubojstvo.

Još 2001. tadašnji ministar graditeljstva Radimir Čačić namjerio je taj prostor po sistemu javno-privatnog partnerstva urediti za prostore svom ministarstvu i Ministarstvu znanosti. Posao je putem natječaja dobila Tehnika d.d., ali je na izborima došlo do promjene vlasti, a nova ministrica, Marina Matulović Dropulić, ugovor nikada nije potpisala. Umjesto toga, ministar obrazovanja Dragan Primorca planirao je u Vlaškoj napraviti pilot-projekt tzv. "školskog klastera" – objedinjavanje nekoliko škola na jednom prostoru. Iako su službenici Ministarstva znanosti taj prostor proglasili neprikladnim za škole, potpisan je sporazum po kojem u Vlašku do 2010. trebaju useliti četiri srednje škole.

Od silnih planova do danas nije bilo ništa, građevine i dalje propadaju, postao je to štakornjak u središtu grada u koji se navaža smeće, a policija nam je za portal Danas.hr potvrdila da je u godini dana intervenirala 10 puta, od toga sedam puta na poziv stanara zgrada koje žive uz kompleks.

Stanari apeliraju da s kompleks barem ogradi kako bi se spriječio ulazak i stvarala prilika za požare, nerede i druge situacije.

