Stiže nova runda poticaja za električna vozila, Fond otkrio koliki će budžet izdvojiti

Nakon godine posta, stiže nova runda poticaja za električna vozila. Potvrda o novim poticajima stigla je portalu Net.hr.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost su rekli da će za ovu godinu samo za građane biti dostupno 15 milijuna eura. Riječ je o do sada najvećem planiranom budžetu. Fond će javni poziv za iskaz interesa za distributere motornih vozila objaviti kroz deset dana. "Nakon što nam svi zainteresirani dostave raspoložive marke i modele energetski učinkovitih automobila objavit ćemo javni poziv za građane, što bi trebalo biti do kraja prvog kvartala", rekli su iz Fonda.

Napominju da će građani moći dobiti do 40 % sredstava za osobna električna i plug in vozila te motocikle i skutere. "Visinu poticaja smo neznatno korigirali, no u osnovi je ona na razini kako je to bilo i prethodnih godina – do 9.000 eura za električne automobile, do 5.000 eura za plug in vozila i do 2.500 za motocikle i skutere. Ono što je novina u odnosu na prethodnu godinu je da smo, sukladno analizama, ograničili cjenovnu kategoriju automobila koje ćemo sufinancirati na iznos do 50.000 eura", naveo je Fond.

Iz Fonda smatraju da bi novca trebalo biti dovoljno za sve zainteresirane, a očekuje se velik interes. Dodaju da su moguća su dodatna sredstva: "Ukoliko procijenimo da će biti potrebno, u skladu s mogućnostima, planiramo osiguramo i određena dodatna sredstva, a što bi trebalo anulirati efekt 'najbržeg prsta'."

POGLEDAJTE VIDEO: Od letećih automobila do napitaka koji produljuju život. Iz Vegasa za Direkt s najvećeg IT spektakla