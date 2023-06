dogovor je pao Stižu veće plaće! Vlada i sindikati javnih i državnih službi potpisali Memorandum o rastu plaća

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Za 100 eura neto najviše će narasti najmanje plaće s koeficijentom od 0,631 do 1,00. Za 80 eura porast će onima s koeficijentima od 1,111 do 1,523, a za 60 eura zaposlenicima s koeficijentom od 1,530 do 1,867. Na godišnjoj razini za veće plaće izdvajat će se oko 433 milijuna eura