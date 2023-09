Što se zbiva u zagrebačkim vrtićima? 'Dijete je dvaput slomilo nogu, ravnateljica je sve pokušala zataškati'

Bivši domar jednog zagrebačkog vrtića progovorio je o skandalu koji se dogodio dok je još uvijek bio njegov zaposlenik. Naime, tvrdi da je isto dijete dva puta u pola godine slomilo nogu u vrtiću i to zbog oštrih opruga koje su stajale u dvorištu gdje se djeca igraju, a ravnateljica je sve pokušala zataškati.

"Po igralištu su bile opasne neispravne sprave koje su se u jednom trenutku maknute, ali su ostale opasne i oštre opruge koje su držale te sprave. Odgajateljice kao i mi domari upozoravali smo ravnateljicu Silviju Zlatar da opruge treba ukloniti, no ona je tada mislila kako to nije bitno", ispričao je za Zagreb info.

Kaže da im je ravnateljica naredila da rade poslove vezane uz uljepšavanje vrtića poput bojanja ograde i uređenja cvjetnjaka. No, kada je dijete drugi put slomilo nogu, očajni su roditelji tražili objašnjenje, a prema riječima bivšeg zaposlenika, vrtić je cijelu priču pokušao zataškati.

"U vrtiću su joj rekli kako je njezino dijete osjetljivo te je zato palo dva puta i slomilo nogu. Majka je tražila video zapis s kamera na što joj je ravnateljica rekla da na tom mjestu ne postoje kamere što je laž", objasnio je.

Majka je zaprijetila da će pozvati inspekciju kako bi ispitala što se zapravo dogodilo, a ravnateljica je navodno naredila domaru da brusilicom makne opasne opruge da ih inspekcija ne zatekne u dvorištu.

Nekadašnji djelatnik tvrdi da je ravnateljica od njega tražila i da izvuče snimke kamera, ali tek 15 dana nakon djetetovog pada. Snimka pada je naravno u tom trenutku bila izgubljena budući da je interval brisanja materijala s kamera 14 dana.

Iz vrtića još nisu komentirali navode o ovom slučaju.

Ova vijest stiže samo nekoliko dana nakon što je u javnost procurio slučaj iz drugog vrtića u kojem je odgajateljica stavljala ljepljivu traku djeci na usta i navodno im oko trbuha vezala jastuke. Prošla je s opomenom te je na bolovanju i teoretski bi se mogla vratiti na posao.

Detalje mučnog slučaja ispričala je majka koja je odgajateljicu prijavila inspekciji.

"Ravnateljica me pozvala na sastanak. Tamo je bila i psihologinja. Rekle su mi da se po svim saznanjima i prikupljenim dokazima utvrdilo da se mom djetetu zalijepila traka na usta i to ne u svrhu igre, nego kao kazna. To se dogodilo kada su sjedili za stolom. On se beljio i rekao neku prostu riječ i u tom je trenu teta zalijepila traku na usta mome djetetu i još jednom dječaku", ispričala je pred našom kamerom.

Ravnateljica je kontaktirala ministarstvo i druge nadležne službe, a obratila im se i majka.

Prosvjetna inspekcija je reagirala nakon dva tjedna te potvrdila da je odgajateljica njenom djetetu zaista zalijepila selotejp na usta. Ravnateljica joj je pak javila da će odgajateljica i dalje raditi u vrtiću.

"Imala sam trunku nade da će institucije odraditi svoje i zaštiti djecu, ali se to, nažalost, nije dogodilo", kazala je razočarana majka.

POGLEDAJTE VIDEO: Majka djeteta kojem je odgajateljica stavljala selotejp na usta: 'Imao je noćne more, a ona će i dalje raditi u vrtiću'