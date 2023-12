Tijekom večeri pristiglo je čak 100 tisuća glasova publike koja je telefonskim pozivima i SMS porukama vjerno davala podršku svojim favoritima!

A koliko je cijela Hrvatska uživala u sjajnim nastupima i žarko čekala doznati ime prvog hrvatskog 'Superstara', pokazuju i prvi neslužbeni rezultati gledanosti. Naime, u ciljnoj skupini od 18 do 54 godine 'Superstar' je jučer bio najgledaniji televizijski sadržaj na svim nacionalnim televizijama!

U ciljnoj skupini od 18 do 54 godine 'Superstar' je jučer bio i pobjednik svog termina prikazivanja; cijela je emisija postigla odličnih 26,5% udjela u gledanosti (SHR).

Hana Ivković, Petar Šegedin, Toni Peruško i Dino Miklaužić – četvero najboljih oduševilo je svojim izvedbama u finalu, no pobjednik je mogao biti samo jedan od njih! Nakon dva kruga nastupa, glasovima gledatelja, Hana i Dino postali su superfinalisti, a zatim je uslijedio konačni glazbeni okršaj i još jedna pjesma o kojoj je ovisilo sve!

Nakon sekundi iščekivanja, Antonija Blaće obznanila je kako je, glasovima gledatelja, pobjednica prve sezone 'Superstara' 17-godišnja Sinjanka Hana Ivković!

Foto: RTL RTL

''To je prekrasan osjećaj, još se dojmovi nisu slegli, sve djeluje nestvarno, jako čarobno i stvarno sam zahvalna na svemu i svima. Od žirija, do kandidata koji su prekrasni, do produkcije'', poručila je emotivno Hana u prvoj izjavi nakon pobjede.

Mladu Sinjanku u show je prijavila prijateljica bez njezina znanja, a od prve audicije i velike treme do jučerašnjih suverenih nastupa i čiste emocije koju je izazvala kod svih onih koji su je slušali, pokazala je koliko je napredovala, a to je, ističe, primijetila i sama te poručuje: ''Još ne vjerujem da se ovo dogodilo! Ne odustajte od svojih snova. Kao mali, sanjaš o nečemu, moj se san ispunio''.

Ovu tinejdžericu iz publike su sinoć gromoglasno bodrili mama, tata, baka, tete, tetak, rodbina, prijatelji, a članovi žirija nisu štedjeli na komplimentima i hvalospjevima.

"Zaustavila si sve i iz tišine si napravila simfoniju. To je rijetka osobina izvođača. Ti si na pravom mjestu, ti si superstar, ti si naša Hana", rekla je Severina.

"Ti si primjer zašto je moj posao najljepši na svijetu", dodao je i Filip.

Mlada Hana nikad nije krila koliko voli svoj rodni Sinj, grad uz koji je vežu i uspomene na najljepše djetinjstvo. Upravo su joj njezini Sinjani bili najvatreniji navijači od samog početka, a sada joj, na čelu s gradonačelnikom Mirom Buljom, pripremaju doček za pamćenje.

''Gradonačelnik je još jučer rekao da će on organizirati doček pobijedila ja ili ne, tako da će biti u Sinju danas u sedam sati doček za mene i pozivam sve ljude koji su blizu, ja se nadam da se vidimo!'' zaključuje ponosno pobjednica, kojoj je želja nastaviti se baviti glazbom, stvarati svoje pjesme, uveseljavati publiku i pronaći svoje mjesto na hrvatskom estradnom nebu.

Tijekom sinoćnjeg sjajnog finala i službeno su otvorene prijave za drugu sezonu 'Superstara'. Svi oni koji žele krenuti stopama Hane i ostalih kandidata te se upustiti u ovu glazbenu avanturu, mogu se prijaviti na web-stranici: www.rtl.hr/prijave. Potraga za novim 'Superstarom' već je počela!