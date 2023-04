Štrajkaši Čistoće spriječili izlazak kamiona pa se dogradonačelnik i i sindikalist skoro potukli

Radnici Čistoće koji su s sa štrajkom počeli jutros u 5.30 ne odustaju. Okupili su se u krugu poduzeća, ali ne ispunjavaju svoje radne obeze. Nakon što ih je jutros posjetio gradonačelnik Ivica Puljak, došao je i njegov zamjenik Bojan Ivošević. I situacija se zahuktala.

Najprije je jedan kamion pokušavao izaći iz prostora ispred zgrade 'Čistoće', ali nije uspio jer su ga štrajkaši okružili i spriječili izlazak. U jednom je trenutku situacija između dogradonačelnika Ivoševića i sindikalista Marina Jadrića eskalirala.

Malo je falilo da ne dođe do fizičkog sukoba pa je na teren izašla policija.

Štrajkaši traže povećanje plaće i bolje radne uvjete. Gradonačelnik Ivica Puljak je rekao da su radnici Čistoće među najplaćenijima u Hrvatskoj.

Ivošević se nakon toga obratio novinarima. Rekao je da je sindikalni povjerenik zloupotrijebio svoju ulogu.

"Blokirao je one ljude koji bi htjeli raditi. On radi nezakonite stvari i brani da ti ljudi zarađuju za kruh zbog neke svoje borbe za fotelju. On je bio jedan od kandidata na natječaju direktora firme i nije bio izabran. Očito više ne može prosuđivati. On želi radnicima Čistoće koji zarađuju za svoj kruh blokirati mogućnost rada" rekao je dogradonačelnik Bojan Ivošević

U videu pogledajte kakva je sada situacija u krugu 'Čistoće'