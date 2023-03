Stručnjak za nuklearnu sigurnost o radioaktivnom gromobranu: 'Nije neznanje u pitanju pa označen je'

Trojicu Hrvata, koji su iz Srbije švercali radioaktivni materijal, uhitili su na graničnom prijelazu Bezdan kod Sombora u subotu. Alarmi su se upalili čim su se približili graničnom prijelazu na kojem je detektirana visoka razina radioaktivnog zračenja. Nakon pregleda automobila njemačkih registracija, otkriven je izvor radijacije, a glava gromobrana bila je skrivena u prtljažniku.

Trojac je uhićen te će ostati u jednomjesečnom zatvoru, a za isto djelo tereti se i osoba koja im je dala predmet. O opasnosti radioaktivnih gromobrana, namjeni, koliko i gdje ih još ima u Hrvatskoj, ali i savjetima za građane, razgovarali smo s Borisom Ilijašem, stručnjakom za nuklearnu sigurnost.

"Radioaktivni gromobran je uređaj vezan uz klasičan gromobran s radioaktivnim izvorom, najčešće kobaltom ili europijem, koji služi za povećanje efikasnosti gromobrana kao takvog i kao takav kad je montiran nije opasan. Međutim, ukoliko se usmjeri pogrešno i ukoliko dođe netko u blizinu zračenja, može biti štetan za zdravlje", rekao je Ilijaš dodavši kako štetnost ovisi o puno faktora.

"To nije tako jak izvor i mora netko dosta dugo boraviti u njegovoj blizini da bi bio teže ozračen. Međutim, ne znam, nemam točno informacija koji je ovo izvor i kolika mu je aktivnost tako da pretpostavljam da ovdje nije moglo doći do težeg ozračenja ljudi, ali to će se naravno provjeriti", kazao je.

Misli da nije neznanje u pitanju jer, kako je pojasnio, uređaji su označeni znakom radijacije. Rekao je da je teško pretpostaviti koja bi bila namjena.

"Ne vidim nikakvu namjenu osim radioaktivnog otpada koji to i je. Potencijalno možda neka teroristička svrha, ali to je vrlo nepogodno za takvu namjenu", dodao je Ilijaš.

Zakonom su zabranjeni 2005. godine, ali još ih ima. Ilijaš je pojasnio da bi uglavnom trebali biti demontirani s objekata gdje su postavljeni.

"Nešto još je ostalo, a ostali su privremeno zbrinuti dok ne bude uspostavljeno skladište radioaktivnog otpada u Hrvatskoj gdje će onda svi ti izvori biti prebačeni i pohranjeni", pojasnio je dodavši da se pazi da ne predstavljaju nikakvu opasnost dok su smješteni na krovu onako kako je predviđeno, ali mogli bi biti opasni ako padnu ili ako se nešto slično dogodi.

"To je u biti označeno uvijek znakom radijacije, a gdje god se nešto posumnja najbolje je zvati Centar 112, oni će to prijaviti i dalje usmjeriti već akcije gdje je potrebno", savjetovao je Ilijaš.