Pozitivnih, ali i negativnih iskustava iz javnog prijevoza u Zagrebu ima napretek.

Ova priča tako je vezana uz ZET-ove kontrolore, kojih mnogi i nisu neki ljubitelji pa je zato jedna korisnica Reddita sve komentirala.

Kratko i jasno, zanima je može li ikako prijaviti kontrolora, zbog lošeg ponašanja, piše Zagreb.info.

"Dakle, ulazi kontrola ispred mene u tramvaj i doslovce nisam imala ni sekundu vremena precvikat kartu, a već je nadr*ani deda zaključao skeniranje", započela je svoju priču.

"Naravno, okrene se, ja sam prva iza njega jer je doslovno još troje ljudi u tramvaju i govorim mu kako nisam stigla poništiti kartu jer sam uletjela odmah iza njega i pokazujem mu kartu i sve. I odmah je krenula klasika 'ne zanima me daj osobnu'. Ja mu ne dam", nastavila je. Dodaje da joj je tad kontrolor zaprijetio i policijom.

Stigli su dotad i do stanice te je odlučila izaći pa iako i zakasnila na predavanje.

"I kako sam izlazila, tako me lik primi za ruku i doslovce me čupa natrag u tramvaj. Sva sreća pa je neki malo jači čovjek bio unutra pa ga je primio i rekao da nije normalan i da me pusti", rekla je propitujući ima li smisla to prijaviti jer je uvjerena, zbog toga što je i ranije imala neugodne situacije, da se ništa neće promijeniti.

Neki su preporučili prijavu ovakvog ponašanja.

"Ovo je meni za prijavu na policiju, saznati od ZET-a tko je to radio ili bilo što možeš. Užas što si oni sve dozvoljavaju", smatra jedan korisnik.

Poslali smo upit i samom ZET-u oko ovog incidenta, a njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

