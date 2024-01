Upravni odbor Udruga hrvatskih sudaca (UHS) donio je odluku o takozvanim mjerama upozorenja, odnosno novom bijelom štrajku od 22. siječnja do 2. veljače.

"Mjera će se provoditi tako da se odgađaju sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima, osim u onim predmetima u kojima može nastupiti nenadoknadiva šteta", objasnio je sudac Visokog kaznenog suda i glasnogovornik udruge Marijan Bitanga.

Dodao je da će trajanje mjere ovisiti o reakciji izvršnoj vlasti, odnosno da se mogu prekinuti i prije isteka roka koji su naveli.

Svi su ogranci udruge odbili prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, a Bitanga ističe da ne zna koliko će se sudaca odazvati ovoj odluci. Dodaje ipak da računaju na njihovu lojalnost. "Očekujemo da će veliki broj sudaca sudjelovati. Odluka je donijeta jednoglasno", istaknuo je.

Do štrajka neće doći ako se do 22. siječnja ipak postigne dogovor.

Podsjetimo, Vlada je sucima u ponedjeljak ponudila materijalna prava - božićnicu, uskrsnicu, regres, dar za djecu, naknade za prijevoz te sistematski pregled, no udruga sudaca to je odmah odbila. U Vladi kažu da je riječ o dodatnom povećanju primanja oko 115 eura. Sucima su primanja rasla prošle godine nakon bijelog štrajka. Prema podacima Udruge, suci prvog stupnja dobili su 519 eura veće plaće, dok Ministarstvo tvrdi da je to povećanje bilo od gotovo 600 eura

Ubrzo nakon što su suci objavili odluku o novom bijelom štrajku, reagiralo je Ministarstvo pravosuđa koje tvrdi da je i dalje otvoreno za dijalog s njima. No, ističu da su predstavnici sudaca na razgovore dolazili bez namjere da se postigne dogovor.

"Unatoč današnjem proglašenju mjera od strane Udruge hrvatskih sudaca, Ministarstvo pravosuđa i uprave ostaje privrženo dijalogu s predstavnicima pravosudnih tijela o uređenju sustava plaća pravosudnih dužnosnika. Nažalost, one dolaze nakon odbijanja ovotjednog prijedloga Ministarstva o uvođenju materijalnih prava, a kojim bi se prosječna neto primanja sudaca uvećala za gotovo 700 eura u manje od godinu dana.

Odlukom o pokretanju mjera upozorenja sljedećeg ponedjeljka, Udruga hrvatskih sudaca samo je potvrdila točnost informacija koje su još prošlog tjedna objavljene u jednom mediju: 'Obavijest o odluci da će se, neovisno o tome što će Vlada u međuvremenu ponuditi, ponovo krenuti s mjerama upozorenja 22. siječnja, sucima je poslana u utorak, 9. siječnja, a u njoj se napominje da medijima nije dan točan datum početak štrajka iz taktičkih razloga, po savjetu PR službe.'

Podsjećamo, posljednji sastanak na kojem je Ministarstvo ponudilo uvođenje materijalnih prava pravosudnim dužnosnicima održao se u ponedjeljak, 15. siječnja. Dakle, danima nakon što je Udruga već poslala obavijest svom članstvu da će pokrenuti mjere upozorenja 22. siječnja, a nastavno na najave bojkota rada u izbornim povjerenstvima i ultimatumom koji su javno komunicirali prema Vladi. Unaprijed dogovoreni bijeli štrajk pokazuje da na posljednje razgovore s Ministarstvom, predstavnici Udruge nisu dolazili s namjerom postizanja rješenja ove situacije.

Ministarstvo ostaje otvoreno za sastanke s Udrugom hrvatskih sudaca, ali naglašava kako ovakav pristup komunikaciji nije dobar za razgovore, posebno imajući u vidu da je pravosudnim dužnosnicima ponuđeno drugo povećanje primanja u manje od godinu dana.

Podsjećamo kako je predloženi model koji je na ovotjednom sastanku u Ministarstvu članovima Udruge predstavio ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica uključivao uvođenje prava na božićnicu, regres, uskrsnicu, darova za djecu, sistematski pregled, a sve u visini ugovorenoj za državne službenike i namještenike. Ministarstvo pravosuđa i uprave poručuje da je dalo realan i ostvariv prijedlog koji bi na mjesečnoj razini sucima značilo povećanje od dodatnih 115 eura neto. Zajedno s lanjskih povećanjima, prosječna neto primanja sudaca uvećala bi se tako za gotovo 700 eura. Ovo bi bilo najveće povećanje primanja sudaca u proteklih nekoliko godina da je Udruga na to pristala. Također, ističe da se prije bilo kakvih novih dogovora mora urediti sustav plaća službenika i namještenika u državnoj službi i javnim službama.

Ujedno, povećana su i druga prava koja su ostvarena u prethodnoj godini, a koja su doprinijela povećanju primanja pravosudnih dužnosnika. U prvom redu povećanje naknada za upućivanje na drugi sud, kao i povećanje naknada za dežurstva. Povećanje se ne zasniva na pretpostavkama, već na realnim podacima o isplaćenim plaćama sukladno sustavu Centraliziranog obračuna plaća prema kojima se svim sucima obračunavaju plaće.

Vjerujemo da će predsjednici sudova sukladno normativnim ovlastima organizirati uredno i pravodobno obavljanje svih poslova na sudu, odnosno osigurati redovan rad sudova, a Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru svojeg djelokruga razmotrit će poduzimanje mjera s ciljem osiguranja ustavnog prava na pristup sudu", navelo je ministarstvo u svom priopćenju.

