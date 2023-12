Sud u Splitu odbio Barbarićevu žalbu: Rušenje vile na Hvaru kreće prije Božića

Općinski sud u Splitu odbio je žalbu Frane Barbarića, predsjednika Uprave HEP-a koju je podnio na rješenje Državnog inspektorata za rušenje njegove bespravno sagrađene vile na Hvaru.Općinsko državno odvjetništvo u Splitu brusi zadnje detalje optužnice koju će podići protiv Barbarića za bespravnu gradnju na temelju kaznene prijave koju je podnio Državni inspektorat, doznaje neslužbeno Jutarnji list.

Prema neslužbenim informacijama Jutarnjeg lista splitski tužitelji ne dvoje kako Barbarićeva bespravno građena vila s bazenom na otoku Hvaru, koju je podigao na zemljištu uz more, udaljenom dvadesetak kilometara od Jelse spada pod kazneno djelo. Nije svaka bespravna gradnja u kaznenoj zoni, no Državni inspektorat smatra da Barbarićeva je pa je protiv njega podnesena kaznena prijava. Nakon dužeg razmatranja, općinsko državno odvjetništvo ustvrdilo je da je prijava osnovana i pripremljena j optužnica koja bi ovih dana trebala biti upućena sudu.Kazneni zakon za ovo djelo protiv okoliša predviđa kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora. Barbarićeva vila s bazenom građena je na udaljenosti od mora manjoj od kilometra što je prostor koji spada u zaštićeni obalni pojas.

Šef HEP-a i potpredsjednik zagrebačkog HDZ-a, podsjetimo, oglušio se na rješenja građevinskih inspektora i nije platio čak tri novčane kazne koje su mu stigle u ukupnom iznosu od gotovo 30.000 eura.Posljednju kaznu dobio je ovaj tjedan, a ako u roku od osam dana otkad je zaprimi ne krene sam u rušenje bespravno izgrađene vile, država će sama srušiti građevinu. Bageri građevinske inspekcije tako bi mogli krenuti na Hvar u akciju rušenja Barbarićeve vile prije Božića, ako je sam ne sruši. Država će poslije, osim iznosa od gotovo 30.000 eura kazni od Barbarića naplatiti i trošak rušenja vile. Zbog neplaćenih kazni Državni inspektorat podnosi i zahtjev za pokretanje ovršnog postupka, a već su i podnijeli kaznenu prijavu protiv Barbarića.

