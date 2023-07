Sutra je druga (ne)radna nedjelja. Ovo je radno vrijeme trgovina i šoping centara. Većina je zatvorena...

Druga je nedjelja od kako je stupio na snagu Zakon o trgovinama pa tako pojedini dućani i shopping centri sutra rade, a neki ne.

Provjerili smo koje trgovine i trgovački centri će sutra biti otvoreni diljem zemlje.

TRGOVINE

Lidl

Sljedeće Lidlove trgovine neće raditi tijekom ljeta:

Beli Manastir, Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Donji Miholjac, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Ivanec, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek, Petrinja, Požega, Samobor, Sesvete, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Sveta Nedelja, Valpovo, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vrbovec, Vukovar, Zabok, Zagreb, Zaprešić i Županja.

Znači u svim ostalim gradovima trgovine nastavljaju raditi nedjeljom tijekom ljeta.

Konzum

Iz Konzuma navode sljedeće: "Sukladno zakonu, plan rada svake naše pojedine prodavaonice prilagodili smo potrebama turističke sezone, blagdanima, mikrolokacijskim događanjima i drugim relevantnim čimbenicima." Najažurnije informacije o radnim vremenima svih prodavaonica možete provjeriti OVDJE.

Spar i Interspar

Popis neradnih nedjelja u Sparu i Intersparu nije još dostupan. Na web stranici su ažurirali interaktivnu kartu.

Plodine

Iz Plodina su naveli da sljedeće dućani neće raditi tijekom ljeta:

Bjelovar, Čakovec, Čazma, Čepin, Đakovo, Dugo Selo, Ivanić Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Koprivnica, Krapinske Toplice, Križevci, Kutina, Ludbreg, Našice, Nova Gradiška, Novska, Osijek - Huttlerova, Osijek - Strossmayerova, Petrinja, Pitomača, Požega, Prelog, Sisak, Slavonski Brod, Slatina, Sveta Nedelja, Valpovo, Varaždin - Gospodarska, Varaždin - Optujska, Vinkovci - Vukčića Hrvatinića, Virovitica, Vrbovec, Zabok, Zagreb - Karla Metikoša, Zagreb - Mije Haleuša, Zagreb - Štefanovečki zavoj, Zagreb - Vice Vukova, Zaprešić, Županja.

Kaufland

Sve Kauflandove trgovine radit će tijekom srpnja i kolovoza svake nedjelje. Ostale će rasporediti do kraja godine. Za svaku poslovnicu možete na njihovom webu provjeriti točno radno vrijeme.

IKEA

Ikea je na svojim stranicama objavila da će sutra raditi od 10 do 18 sati.

DM

Drogerijski lanac dm unutar svoje aplikacije i na webu ima interaktivnu kartu gdje možete provjeriti radno vrijeme trgovina. One u sklopu trgovačkih centara će biti zatvorene kad i centri, a brzim pogledom na kartu vidimo da je i dio ostalih prodavaonica zatvoren ove nedjelje. Svoju prodavaonicu možete provjeriti OVDJE.

BIPA

Iz BIPA-e su objavili koje će nedjelje biti radne, a koje neradne. Fotografije s popisom poslovnica pogledajte OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI U ZAGREBU

City Center one

Sutra će u Zagrebu raditi City Center one West.

Westgate

Objavljeno je da će sve trgovine u njihovom centru raditi na iste nedjelje, a sutrašnja 9. srpnja je neradna.

Avenue Mall

Ne rade već tek otvaraju u rujnu.

Arena Centar

"Tijekom srpnja i kolovoza Arena Centar neće raditi nedjeljom i blagdanima, izuzev: Kino Cinestar Arena IMAX, Casino, Lorca bar, Living room, Burger King, KFC (narudžbe za van), autopraonica Star Wash. Od 01.09.2023. do 31.12.2023. godine neradne nedjelje će biti 1. listopada i 31. prosinca 2023; dok će ostale nedjelje biti radne i trgovine će raditi po redovnom radnom vremenu 09:00-21:00", objavili su na stranici. To bi značilo da će njihovi djelatnici na Badnjak također biti do 21 sat u trgovinama.

Point Shopping Center

Neće raditi, svoja vrata otvaraju tek u rujnu.

Z Centar

Jedni su od rijetkih koji su radili i prošlu nedjelju te će raditi i sutra.

Supernova

Radit će 27. kolovoza, 3., 10. i 17. rujna, 1., 8. i 15. listopada, cijeli studeni i prosinac. To se odnosi na sve trgovačke Supernova centre (Supernova Buzin, Supernova Garden Mall, Supernova Cvjetni i Centar Kaptol.)

TRGOVAČKI CENTRI U SPLITU

City Center one Split neće raditi sutra.

Joker će odraditi sutra, a onda ponovno otvaraju tek 20. kolovoza.

TRGOVAČKI CENTRI U RIJECI

Zapadni trgovački centar (ZTC) u Rijeci u srpnju će biti zatvoren.

Tower Center Rijeka radi sutra te i iduće nedjelje, 16. srpnja.

TRGOVAČKI CENTRI OSIJEK

Osječki trgovački centar Portanova svoje radne nedjelje rasporedio je na prve dvije nedjelje u srpnju (2. i 9. srpnja) te na sve nedjelje od 13. kolovoza do 24. rujna. Rade i u listopadu te jednu nedjelju u studenom, ali i u prosincu.

Avenue Mall neće raditi sutra, nego tek 20. kolovoza.

