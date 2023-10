Andrija Jarak i RTL ekskluzivnom projekcijom za medije predstavili su prvu epizodu dokumentarnog serijala ‘Dosje Jarak’ koji jedinstvenim autorskim pristupom baca novo svjetlo na nezapamćene zločine koji su šokirali Hrvatsku i donosi emotivne ispovijesti sugovornika pogođenih ovih tragedijama.

Prva epizoda tematizira ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, sve ono što je prethodilo, ali i uslijedilo nakon nezapamćenog atentata u centru Zagreba. A oduševila je one koji su ju imali priliku ekskluzivno već pogledati. Bivši glasnogovornik Vlade Ratko Maček, ujedno i jedan od protagonista koji je stao ispred kamera u prvoj epizodi, za Danas.hr poručio je da se ‘Dosje Jarak’ može svrstati uz bok "najboljih svjetskih dokumentarca".

A iza projekta koji u svojoj prvoj sezoni gledateljima uskoro donosi četiri ekskluzivne epizode stoji uigrana ekipa RTL-ovih genijalaca.

Projekt autorski potpisuju Andrija Jarak koji je preuzeo i voditeljsku ulogu te Dario Todorović kao scenarist i redatelj. Istraživački dio posla odradila je iskusna RTL-ova reporterka Marijana Čikić, a direktor fotografije i glavni snimatelj je Lutvo Mekić. Drugi snimatelj je Petar Janjić, za grafički dizajn pobrinuo se Ivan Bajt, a Rudolf Sačer je majstor tona.

Andrija Jarak, Marijana Čikić (istraživačka novinarka) i Dario Todorović (autor, redatelj i scenarist serijala 'Dosje Jarak')

Kao asistent produkcije radio je Renato Masić, a bilo je više producenata koji su se izmjenjivali, od Lucije Mrgudić, Karle Vidović do Mire Lujića. U jedinstvenu cjelinu ‘Dosje Jarak’ je složila montažerka Ivana Rogić.

Mala je to, ali vrijedna ekipa koja je isproducirala vrhunski proizvod. Ono što ju čini posebnom, govori nam istraživačka novinarka Marijana Čikić, je to što su svi projekt shvatili kao svoj. "Brutalno iskreno smo dijelili stavove, tražili bolja rješenja i nabacivali ideje. Snimanja su trajala po 12 sati, nekad i dulje. Ali uz takvu ekipu sve je bilo lakše", istaknula je.

‘Dosje Jarak’ pravi je primjer istraživačkog novinarstva na kojem se radilo 14 mjeseci. Otkrio je to Jarak na ekskluzivnoj projekciji i kazao da su, nogometnim žargonom, svi ostavili srce na terenu.

Kao ključ uspjeha ovakvih projekata Čikić vidi želju, volju i strast. S time je svoje kolege zarazio Dario Todorović u kojem se već godinama "kuhala" ideja za realiziranje dokumentarnih filmova.

"Rad na 'Dosjeu Jarak' bio je sve - najkompleksniji izazov s kojim se možete suočiti u ovom poslu. Ozbiljno novinarstvo, intrigantne teme, misterij stvarnih zločina. Olakšavajuća okolnost je to što sam u tim temama 'doma' i što sam sve do jednog slučaja pratio i izvještavao o njima s mjesta događaja, u realnom vremenu i trenutku. Imati priliku obraditi ih s vremenskim odmakom, vrhunskim sugovornicima, ovako dubinski daje osjećaj velikog zadovoljstva koje će, nadam se, imati i gledatelji kada nas budu pratili", istaknuo je Jarak ne krijući koliko je ponosan na cijelu ekipu.

"Hvala Marijani Čikić koja je pročitala 5000 stranica sudskih spisa i Todoroviću za kojeg ćete još čuti. Puno sam kolega upoznao, ali on je stvarno veliki genijalac", poručio je Jarak.

Dario Todorović dobro je poznato RTL-ovo lice koje gledatelji pamte iz brojnih RTL-ovih informativnih emisija, ali i kao autora specijala o Filipu Zavadlavu, trostrukom ubojici iz Splita. Jarka je oduševio svojim profesionalnim pristupom.

"Dario je profesionalac kakvog nećete pronaći nigdje. Čovjek koji nema viška komentara, svi su na mjestu", kazao je i dodao da bi mladi, budući novinari od njega trebali učiti kako ući u priču i baviti se njom.

"Nekad traži jedan kadar sat vremena. Respect, Dario", poručio je Jarak.

I doista, Todorović nam je priznao da "jako pati" na tehničke stvari i da jednostavno želi da sve bude na vrhunskoj razini. A da je tako i bilo potvrđuju oduševljene reakcije samih aktera dokumentarca. Među njima mu se posebno istaknula reakcija obitelji ubijenog Ive Pukanića, sestre Anke i kćeri Sare.

Posebnost ovog serijala Todorović vidi i u tome što gledatelje kroz epizode vodi upravo Jarak koji je o svim događajima koje obrađuju u dokumentarcu izvještavao uživo, kada su se dogodili i duboko potresali hrvatsku javnost.

"Imamo čovjeka kojeg svi znaju i koji je autoritet kad je riječ o temama iz crne kronike. Odlučili smo da se u većini intervjua osjeti njegova prisutnost i da tek tu i tamo pustimo neko njegovo pitanje koje je ključno, ali da Andrija ostane nenametljiv i da fokus ostane na sugovornicima. S druge strane, na mjestima gdje je potrebno, on kao iskusni reporter koji se zna obraćati ljudima gledatelje uzima za ruku i vodi ih kroz zamršenije detalje slučaja", objašnjava Todorović.

Same riječi hvale za Todorovića ima i kolegica Čikić koja je s njim radila na mnogim projektima do sada. "Kad je svemir spojio njega i Andriju koji je drugo ime za crnu koniku, bilo je posve logično da Darijeva ideja postane jedan vrhunski hrvatski true crime proizvod", kaže.

S Darijem je, prisjeća se, kliknula još od trenutka kad je prvi put ušla kroz vrata RTL-ove redakcije prije 13 godina.

"Sjećam se da mi je rekao: ‘Raspitao sam se za tebe. Čuo sam da si dobra. Sviđaš mi se’. Oduvijek je bio tako ‘čudnjikav’, poseban i direktan. Njega je lako voljeti jer s njim uvijek znaš na čemu si", objašnjava.

Od tada su radili na gotovo svim RTL-ovim projektima zajedno, od magazinskih programa, informativnog, preko Potrage do Dosjea Jarak, a prijateljstvo se brzo rodilo.

"Andrija je na RTL došao relativno nedavno i njemu je sigurno bilo puno teže, ali Hrvatska ima malo televizijsko tržište pa se ionako svi znamo otprije", dodala je Čikić.

Serijal true crime žanra nešto je novo i uzbudljivo što će hrvatski gledatelji po prvi puta imati priliku vidjeti na svojim malim ekranima. A među ekipom, najveći ljubitelj ovog žanra je vjerojatno sam Todorović koji i u slobodno vrijeme gleda true crime serijale. Marijana, priznaje, nema tu naviku.

"I to je jedna od glavnih stvari koju mi Dario zamjera. Nekako ne želim da me ponese nečija tuđa ideja, makar i nesvjesno. Ali obećala sam da hoću", priznaje nam. Čak je i krenula birati sadržaje na koje će se, kako kaže, navući. "Ali s obzirom na tempo kojim radimo, često zaspem s daljinskim u ruci prije 22 sata", kaže.

Tempo novinarske profesije je izazovan sam po sebi, a istraživanje i praćenje ovako teških tema poput brutalnih ubojstava nije uvijek lagano. Priče koje obrađuju, kao što su sudbina Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića, ali i ubijene Ivane Hodak čijem su se slučaju posvetili u kasnijoj epizodi, teško su mogli izbaciti iz glave i kada bi završili radni rad i izašli iz redakcije.

Marijana nam priznaje da nema dana, a da ne razmišljaju o ovim slučajevima gotovo pa od 0 do 24.

"I ovo govorim bez pretjerivanja. Ponekad imam dojam da radni dan nikad ne prestaje. Često se čujemo i u 7 ujutro kad je Dario najproduktivniji. Tad obično krene bombardirati s porukama koje uvijek počinju rečenicom – evo malo ranojutarnjeg Todora. Čujemo se i navečer i vikendima, kad god nam padne na pamet neka ideja ili kad imamo neke dileme. Ali, to nije opterećenje i to nisu trenuci kad gledaš na sat i pitaš se zašto te s posla zovu u to doba", objašnjava.

S ovim projektom žive mjesecima i silno im je stalo da bude savršen. Ono što Marijani u cijeloj priči najteže pada su razgovori s obiteljima žrtava, što je proživjela najemotivnije.

"Većinu tih prvih razgovora sam odradila ja i to tako da sam sjedila s tim ljudima u njihovim dnevnim boravcima i plakala. Jer mučno je kad razgovaraš s mamom koja je ostala bez djeteta. S ocem, bratom, sestrom, djetetom kojem je ubijen otac. Svi ti ljudi prošli su kroz nezamislive traume koje žele podijeliti s javnosti jer njihovi slučajevi, na ovaj ili onaj način, nisu završeni, ali ja se uvijek osjećam pomalo krivom jer im kopamo po ranama. Iako znam da to radimo i za njihovo dobro, ali jednostavno – teško je sudjelovati u tolikoj tuzi. I to te onda drži danima", priznala nam je.

Jarka teško koja situacija može iznenaditi ili uzdrmati, no Tooroviću se ipak tijekom snimanja serijala urezao jedan trenutak koji ga je iznenadio. "U emotivnom intervjuu s čovjekom koji je izgubio dijete, ono najvrjednije na svijetu, vidio sam da je i Andriji Jarku krenula suza na oko. Reporter koji je uvijek profesionalan i staložen i u najstresnijim i najtežim situacijama, pokazao je kako nije od kamena", prisjetio se Todorović.

Smatra da Jarak ima rijedak talent da gotovo sve iz prve snimi kako treba, te da istovremeno ima karizmu pred kamerom i povjerenje kod ljudi.

Gledatelji će iz prve ruke to imati priliku vidjeti u ‘Dosjeu Jarak’ koji uskoro stiže ekskluzivno na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrio detalje o prvoj epizodi. 'Kći Sara i obitelj Pukanića vjeruju da je naručitelj ubojstva među nama, u Zagrebu'