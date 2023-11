Predsjednik Foruma seniora SDP Hrvatske Ivo Jelušić izjavio je u utorak kako stranka ima plan kako prosječnu mirovinu sa sadašnjih 500 povećati na 750 eura, i taj plan, koji se sastoji od dvije mjere, smatra realnim i provedivim.

Predstavljajući SDP-ovu mirovinsku reformu Jelušić je na konferenciji za novinare rekao kako je prva mjera promjena postojeće formule usklađivanja mirovina, koja uzima u obzir rast cijena i rast plaća, a zadnje takvo usklađivanje od 8.42 posto bilo je u kolovozu.

Smatra da je za umirovljenike inflacija rasla puno više od službene inflacije, i da postojeća formula više nije dostatna da održava mirovine na nekoj realnoj osnovici.

Naš prijedlog je izmjena formule usklađivanja, i to tako da se u obzir uzme samo jedan faktor, ili rast cijena, ili rast plaća, i to onaj koji je povoljniji za umirovljenike, dodao je Jelušić.

Ističe kako se drugi prijedlog odnosi na četverogodišnje razdoblje, a to je uvođenje tzv. trajnog dodatka, i to za prvu godinu prosječno 10 posto, ali ne svima linearno, već ovisno o visini mirovine, a iduće tri godine po pet posto.

Jelušić smatra kako bi ovo u iduće četiri godine osiguralo da se prosječna mirovina poveća za 50 posto, sa sadašnjih 500 na 750 eura.

To je konkretan i provediv prijedlog, koji je i fiskalno održiv, samo je pitanje je li HDZ to želi. Očito je da HDZ želi pomagati bogatima, a od siromašnih očekuje glasove, ali nadam se da se ovoga puta to neće dogoditi, ocijenio je Jelušić.

Predsjednica osječko-baranjske organizacije SDP-a Sanja Bježančević upozorila je kako statistika pokazuje da je svaki treći umirovljenik iznad 65 godina u riziku od siromaštva, da imamo oko 50 tisuća umirovljenika koji su blokirani, a po davanjima države za umirovljeničku populaciju smo na začelju EU.

U situaciji visokog rasta cijena, ali i prihoda od ubiranja PDV-a te poreza na dobit, državni proračun se puni nikada bolje. Ključni je problem što država ne vraća onima kojima je najpotrebnije, i to je slika Hrvatske Andreja Plenkovića, države koja osiromašuje umirovljenike i povećava nejednakost, poručila je Bježančević.

Na upit novinara da komentira prijedlog da se za novog ministra obrane izabere osječko-baranjski župan Ivan Anušić, Bježančević smatra kako župan bježi od problema i zato odlazi iz Slavonije, jer ljudi u Slavoniji nisu nikada gore živjeli. Stoga se nada da će ipak biti malo bolji ministar, nego što je bio župan.

Jelušić smatra kako premijer Andrej Plenković s ovim imenovanjem želi riješiti probleme u HDZ-u. Pokazalo se da je Anušić znao nekad imati drukčiji stav od Plenkovića, koji ga sada želi primiriti, jer će kao ministar morati biti dio njegovog orkestra, i svirati kako on dirigira, dodao je Jelušić.

