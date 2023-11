Sve više oboljelih od korone, prijeti gripa, ali i hripavac: Na Covid pozitivna svaka peta testirana osoba

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jučer je izvijestio o 206 novih slučajeva, što pokazuje da je korona virus i dalje na prvom mjestu što se tiče respiratornih bolesti.

Potvrdila je to za Novi List i zamjenica voditelja Epidemiološkog odjela u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dr. Andrea Petaros Šuran, ističući da broj prijava ne ukazuje na povećanje broja novih slučajeva, ali se to može zaključiti po udjelu broja pozitivnih slučajeva među testiranima.

"Trenutno je pozitivno 20 posto testiranih, u prijevodu svaka peta osoba je zaražena korona virusom. S druge strane mi smo iz liječničkih ordinacija u proteklih deset dana dobili 160 prijava i vrlo vjerojatno ima puno više slučajeva od toga."

S obzirom na to da su pandemijske mjere ukinute, neki ljudi se vjerojatno ni ne javljaju svojem liječniku ako i utvrde da su zaraženi, neki svoju kliničku sliku pripisuju običnoj prehladi, a zasigurno i u ovom valu ima dosta asimptomatskih slučajeva, rekla je Petaros Šuran.

"Ovaj trenutni porast broja slučajeva zaraze korona virusom sigurno će trajati još neko vrijeme jer je došao hladniji dio godine i ljudi više borave u zajedničkim zatvorenim prostorima", naglašava Petaros Šuran.

Osim COVID-19 i gripe na koje smo navikli, u Hrvatskoj se širi još jedna bolest za koju se smatralo da je gotovo iskorijenjena cjepivom. Riječ je o pertusisu ili hripavcu koji je u Primorsko - goranskoj županiji potvrđen u 22 slučaja te je njegova pojavnost od ljeta u stalnom porastu.

"Uglavnom se radi o mlađim osnovama osnovnoškolcima, srednjoškolcima i studentima. Većina ih je cijepljena protiv ove bolesti, no problem je što njegova zaštita s godinama počinje slabjeti pa ako pada procijepljenost kod opće populacije, veća je mogućnost da od hripavca oboli osoba koja je u djetinjstvu primila cjepivo. Problem kod širenja ove bolesti jest u tome da on osobito ugrožava jako malu djecu koja još nisu cijepljena s obzirom na to da se prva doza cjepiva prima s dva mjeseca i kod njih može imati teške posljedice", upozorava Petaros Šuran.

