Svečano otvorili najskuplju cestu u Hrvatskoj od 60 milijuna eura: 'Impresivno, ovo mijenja sve!'

U tunelu Podmurvice održana je svečanost otvaranja državne ceste D 403, koja bi danas trebala biti puštena na korištenje oko 15 sati. Najskuplja cesta u Hrvatskoj, vrijedna preko 60 milijuna eura, od danas povezuje riječku obilaznicu sa lučkim područjem i s mrežom gradskih prometnica. Ovaj bi cestovni pravac trebao uvelike olakšati prometovanje središtem grada, ali i u budućnosti osigurati pristup kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali.

Svečanosti su prisustvovali premijer Andrej Plenković, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, župan Zlatko Komadina, riječki gradonačelnik Marko Filipović i brojni drugi uzvanici, a cesta je otvorena nakon što joj je prije nekoliko dana izdana radna dozvola.

Premijer Plenković je čestitao svima uključenima u projekt, a posebno je na strpljenju zahvalio građanima Rijeke koji žive u blizini ceste.

"Ovaj projekt je u građevinskom smislu impresivan, to se vidi već samim dolaskom sa obilaznice, sa Škurinja, do tunela. Još jednom zahvaljujem Riječankama i Riječanima koji žive blizu ove ceste, nije im bilo lako tijekom izgradnje, međutim, ova cesta mijenja sve. To je fascinantan uspjeh na koji možemo biti ponosni", rekao je Plenković.

"Sve je to rezultat onoga što smo zacrtali još te 2016. godine", rekao je Butković.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Nel Pavletic/PIXSELL

– "To DC403 mi zvuči birokratski, kao bilo koji drugi broj. Razmišljao sam kako ćemo mi Riječani, koji ne volimo imenovati ulice i ne određujemo mjesta u gradu prema njihovim nazivima, zvati ovu ulicu. Ova cesta povezuje i luku i Baračevu ulicu, i Zvonimirovu, za koju mi kažemo “kod Novog lista” i Škurinje i tako dalje. Povezuje nas s Mediteranom, čiji smo dio stoljećima i mislim da je trebamo nazvati Mediteranskom ulicom", rekao je Filipović.

– "Nakon toga izgrađene su i moderne autoceste, a uskoro nas očekuje i izgradnja moderne ravničarske pruge. Ova cesta ima višestruku ulogu, kao teretna, za kontejnere i druge terete iz luke, ali i kao važna gradska prometnica", rekao je Komadina.

