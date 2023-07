DOBRO SE ZABAVILI Tek pokoji komad odjeće, 'Modrić i Perišić', ali i superheroji. Ovako je izgledala druga noć Ultra Europe

I tako je došao kraj i drugom danu Ultra Europe, partijaneri su nakon pet sati ujutro polako krenuli prema svojim apartmanima i hotelima, no neki su se ostajali zabavljati i na ulicama Splita. Steve Aoki samo je zatvorio sinoćnju drugu večer, a prije njega na "main stage" popeli su se i Mykris, Nora En Pure, Tchami, DJ Snake i Timmy Trumpet. Na Resistance pozornici večer je zatvorio Boris Brejcha. Deseti tisuća ljudi ponovno se skupilo na Parku Mladeži, outfiti raznoliki pa smo tako mogli naletjeti na egzotične plesačice, superheroje - od Batmana i Supermana do zastava "Hajduk živi vječno". Nažalost, mnogi su se požalili da je došlo do velike gužve na ulazu u sam festival te neki nisu ni do jedan sat iza ponoći uspjeli ući. "Dobro je, možemo biti sretni što nije došlo do stampeda", jedan je od komentara. No treba zaboraviti nekoliko loših pojedinosti i okrenuti se onim dobrim. U Splitu su se tako pojavili su se i Norvežani u dresovima Modrića, Perišića i Brozovića. Zastave Brazila, preko Španjolske pa sve do afričkih zemalja, sve je to obilježilo drugu večer Ultra Europe.