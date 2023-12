Teritorijalno najveći grad mogao bi ranije na izbore? Gradonačelnik povukao proračun, ne javlja se na telefon...

U Gospiću je u četvrtak održana sjednica Gradskog vijeća bez usvajanja proračuna za narednu godinu, jer je jedini zakoniti predlagatelj proračuna gradonačelnik Karlo Starčević (HSP) prijedlog proračuna povukao bez obrazloženje, te je neizvjesno stigne li se još proračun usvojiti ili slijede izbori.

U Gospiću je u četvrtak održana sjednica Gradskog vijeća, ali bez najvažnije točke dnevnog reda, usvajanja proračuna za narednu godinu, jer sjednici se nije odazvao jedini zakoniti predlagatelj proračuna gradonačelnik Karlo Starčević (HSP).

Gradonačelnik Starčević i predsjednica Gradskog vijeća Anamarija Suknaić nisu odgovarali na telefonske pozive, tako da nema najave ni potvrde hoće li se sazvati nova sjednica do kraja godine.

No, zamjenica gradonačelnika Kristina Prša (nezavisna na listi HSP-a) potvrdila je večeras Hini da je gradonačelnik u srijedu povukao svoj prijedlog proračuna bez ikakvog obrazloženja, te da bi se sjednica eventualno i mogla sazvati do 31. ovog mjeseca, ako gradonačelnik da svoj prijedlog proračuna. Vijećnici su danas usvojili rebalans proračuna za tekuću godinu i to je sve.

Na pitanje zašto je Starčević povukao prijedlog proračuna Prša je odgovorila da joj nije poznato, da gradonačelnik danas nije bio na poslu i da se nikome nije javljao na telefon.

"Ako gradonačelnik ne predloži novi proračun na Vladi RH je da razriješi izvršne vlasti gradonačelnika i mene kao njegovu zamjenicu, ali Gradsko vijeće ostaje. Vlada će imenovati svog povjerenik koji će organizirati izbore," rekla je Prša.

Gradonačelnik nema većinu u gospićkom Gradskom vijeću, od 15 vijećnika sedam ih je iz njegovog HSP-a, četiri iz HDZ, tri iz stranke LiPO Darka Milinovića i jedan iz Domovinski pokreta-DP.

Da se u gospićkoj gradskoj upravi nešto događa zna se posljednjih desetak dana. Gradonačelnik je 20. ovog mjeseca s mjesta direktora Komunalca smijenio donedavno bliskog suradnika Milana Matajiu (HSP), a dio je ovlasti uskratio i zamjenici Prša. Ona je rekla da ima sve zakonom propisane ovlasti, a da je gradonačelnik ovih dana preuzeo svoje ovlasti koje je ranije prepustio Prši.

Matajija je za Hinu potvrdio večeras da je smijenjen i da je trenutno “neraspoređen” u Komunalcu, te da u Županijskoj skupštini obnaša funkciju vijećnika.

Odbio je komentirati razloge svoje smjene, općenito političku klimu, pa ni okolnosti zbog kojih Starčević nije uspio postići suglasnost s vijećnicima oko prostornog plana Grada Gospića.

Naime vijećnici su pri izglasavanju izmjena Prostornog plana odbili planiranu lokaciju za novu kaznionicu. Predsjednik GO HDZ-a Gospić Mario Stilinović je na sjednici Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Ličko-senjske županije (20.12.) upoznao nazočne s činjenicom da je “zbog nedonošenja Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Gospić dovedena u pitanje realizacija 70 milijuna eura vrijednog projekta izgradnje Kaznionice u Gospiću, u kojoj bi se otvorilo preko 250 novih radnih mjesta”.

POGLEDAJTE VIDEO: Grad alkara prepun ljudi, došli Gospi Sinjskoj pomoliti se: 'U 2 dana Sinjom prošlo 150 tisuća ljudi'