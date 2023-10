Nastavlja se RTL-ov glazbeni megaspektakl 'Superstar', a već sutra od 20.15 sati pred žiri će stati novi talentirani kandidati koji će svojim glasom i nastupom pokušati izboriti prolazak u iduću fazu natjecanja. Među njima bit će i TikTok zvijezda i plesačica Gloria Hršak.

Ova svestrana 27-godišnjakinja i majka blizanaca u show se odlučila prijaviti zbog novog iskustva te zato što obožava glazbu i sve povezano s njom, a nakon što je vidjela reklamu na televiziji rekla je sebi – sad ili nikad!

Svestrana Gloria bavi se plesom, koreografkinja je, vodi masterclassove te kreira sadržaj za društvene mreže, a ljubav prema plesnoj umjetnosti započela je još u tinejdžerskoj dobi. Tada je plesala u folkloru, no nakon što je pogledala filmski hit 'Step up', odlučila je upisati se na hip-hop.

''Prijateljica me nazvala jednu večer, rekla da je vidjela kako se otvaraju upisi u jednom plesnom klubu, otišle smo na probni trening i na tom treningu sam se jednostavno zaljubila u ples'', ističe Gloria iza koje je danas već 13 plesnih godina te bezbroj nastupa – od studijskih produkcija, natjecanja bilo na regionalnom ili državnom nivou, underground battleova, plesnih kupova, kampova i konvencija, sudjelovanja u spotovima i televizijskih showova.

''Smatram da me ples oblikovao u osobu kakva sam danas. Nema tu baš puno filozofije. Puno rada, volje i snage sam uložila u ples, bila ustrajna i volim se voditi kao plesni 'student'. To znači da bez obzira na to što vodim classove, želim se dalje educirati i razvijati, a najbolja stvar od svega je što ples nema granica. Zahvalna sam plesu jer mi je dao kvalitetne ljude koji su mi s vremenom postali najbolji prijatelji, a od svega što pamtim u cijelosti je osjećaj koji mi ples izazove svaki put kad stanem na pozornicu. U tom trenutku živiš u svom svijetu i to je neprocjenjivo'', dodaje.

Od 2018. godine Gloria se bavi i go-go plesom, krenula je još za vrijeme fakulteta, što joj je tada, kako kaže, bio odličan izvor prihoda.

''Opisala bih ga kao i svaki drugi posao koji radiš. Jako dugo sam u tome, tako da je meni pod normalno ono što je vjerojatno mnogima čudno, ali OK sam s tim jer na kraju dana nikom loše ne radim, pa tako ni sebi. Go-go ples je 'entertainment', a stvarno volim zabaviti i rasplesati publiku, makar pokušati''.

Zbog svog se posla susrela i s negativnim komentarima, a kako na njih reagira, ističe, ovisi o tomu od koga dolaze.

''Ako su to moji bližnji, onda mi ponekad teško padne, a što se tiče komentara na društvenim mrežama, ne obazirem se na to. Ljudi će uvijek pričati''.

A osim što je poznata po svojim plesnim pokretima, Gloria je i prava TikTok zvijezda, a gotovo 70 tisuća ljudi prati njezine simpatične videouratke u Kojima, na svoj način, humoristično obrađuje svakodnevne životne situacije, a nerijetko objavi i koju plesnu koreografiju.

''Sve je krenulo iz zezancije u doba COVID-a, a prvi video koji sam snimila je nastao dok sam bila trudna. Naravno, plesni trend je bio u pitanju'', prisjeća se sa smiješkom.

Foto: RTL RTL

Sad je stiglo vrijeme da Gloria konačno pokaže i svoje pjevačko umijeće, i to ni manje ni više nego pred Severinom, Tončijem Huljićem, Nikom Turković i Filipom Miletićem, čija mišljenja iznimno cijeni.

''Glazbom, ako mislimo na pjevanje, se nisam nikad bavila profesionalno. Osim ako ide u pjevni staž pjevanje u svoja četiri zida… Htjela sam kao mala ići u glazbenu školu jer mi je sve vezano uz glazbu jako zanimljivo, no put me odveo na drugu stranu. Žiri mi se čini super. Baš kakav treba biti. Ne bih rekla da se pribojavam komentara, nego imam veliko poštovanje prema njima. Veliki su umjetnici i izgradili su nešto o čemu većina kandidata sanja. Upravo iz tog razloga mi je jako važan komentar od svakog člana žirija'', kaže.

Po njezinu mišljenju, novi hrvatski superstar trebao bi imati karizmu glas, vladati scenom i na publiku prenositi svoj osjećaj užitka na pozornici te se, baš poput nje, voditi uvijek osjećajem i srcem.

Njezini glazbeni uzori su žene koje su postigle veliki uspjeh, poput Beyonce, Shakire, Doje Cat, ali i regionalnih zvijezda Sare Jo, Elene Kitić i Senide.

''Voljela bih u budućnosti biti performerica. Budući da se pjevanjem aktivno bavim nekih godinu dana, smatram da imam puno posla da se ta moja želja i ostvari. Vjerujem da je sve moguće, samo je do mene koliko ću se dati u to'', zaključuje Gloria.

A kojom će se pjesmom predstaviti žiriju, hoće li sve upotpuniti i scenskim nastupom te kakve će njihove reakcije biti, gledatelji će vidjeti već sutra od 20.15 sati na RTL-u, u novoj audicijskoj epizodi 'Superstara'.

