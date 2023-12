Tko dolazi na čelo DORH-a? Za glavnog državnog odvjetnika javio se i Ivan Turudić

Državnoodvjetničko vijeće 29. studenoga objavilo je na svojoj stranicama javni poziv za podnošenje prijava za natječaj za šefa DORH-a, a prijave su se mogle podnijeti do petka u ponoć.

Zlata Hrvoj Šipek je najavila da se ne namjerava kandidirati, pa bi je novi glavni državni odvjetnik na toj bi dužnosti trebao zamijeniti u svibnju iduće godine.

Kako doznajemo četvero kandidata se prijavilo na natječaj za čelnu osobu DORH-a. To su Odvjetnik Mladen Dragičević, zamjenik županijskog odvjetnika u Splitu Nikša Wagner, trenutni zamjenik glavne državne odvjetnice Emilijo Kalabrić i sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić.

Sudac Ivan Turudić nije nam to htio potvrditi, ali doznajemo - njegova prijava je stigla.

