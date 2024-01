Tomašević najavio: 'Krećemo u raskidanje ugovora pročistača otpadnih voda'

"Pokrećemo proceduru za raskid ugovora o koncesiji za pročistač otpadnih voda", rekao je u uotrak gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare.

Zemljište na kojem se nalazi pročistač je isto zemljište na kojem je previđeno zemljište za centar za gospodarenje otpadom. "To je najpogodnija lokacija za centar", rekao je Tomašević, donosi Zagreb.info.

To zemljište se nalazi pod koncesijom do prosinca 2028. godine na temelju ugovora potpisanog 2000. godine. "Tamo imamo izgrađen 1. i 2. stupanj pročistača, a Hrvatska se obvezala da će izgraditi i 3. stupanj. Zato je ovo strateški najbitnije zemljište na teritoriju Grda Zagreba", rekao je gradonačelnik.

Problem je što je to zemljište pod koncesijom do 2028. godine pa za bilo što što bi se gradilo, moralo bi se dobiti dozvolu privatnog koncesionara. Koncesionar su Zagrebačke otpadne vode (ZOV), koje se nalaze u vlasništvu konzorcija kojeg čine WTE Wassertechnik GmbH (48.5%), Westenergie Aqua GmbH (48.5%) te gradsko poduzeće Vodoprivreda Zagreb d.d. (3%).

"Da bi Grad Zagreb ovdje gradio bilo što, mora dobiti suglasnost privatnog koncesionara. Do sada nismo imali primjedbe koncesionara, ali smo nezadovoljni sa suradnjom s koncesionarom koju smo imali za druge projekte koji bi se ovdje mogli raditi vezano uz otpad. Imali smo niz sastanaka i nismo bili zadovoljni. Išli smo vidjeti pod kojim se uvjetima može raskinuti koncesijski ugovor", rekao je Tomašević.

Nastavio je da je analita pokazala da je moguće raskinuti ugovor, da grad može doći u posjed zemljišta u roku od 6 mjeseci.

"Danas ću uputiti prijedlog za raskih ugovora na Skupštinu", najavio je i dodao da vjeruju da bi imali i financijske uštede ako se raskine ugovor.

"Naravno da postoji i trošak raskida i oni misle da bi on trebao koštati manje nego ostajanje u ugovoru do kraja 2028., što znači 420 milijuna eura koje koncesionaru trebamo platiti u te četiri i pol godine na dva načina. Jedan način je kroz ViO i račune koje građani plaćaju kroz vode te kroz gradski proračun. To je oko 80 milijuna eura godišnje", rekao je Tomašević. Podsjetimo, dan ranije Tomašević je najavio da je preduvijet da se zatvori Jakuševac, izgradnja Centra za gospodarenjem otpada.

Da bi to bio projekt u Resniku te da postoje tri varijante tog centra. Najavio je da bi se on mogao izgraditi i početi s radom u roku od četiri godine.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo je ekobomba na Žitnjaku koju nitko ne nadzire. Tvrtka otišla u stečaj, ostalo 50 tona otpada: 'Ulazi tko hoće'