Tomašević o odgajateljici koja je lijepila selotejp djetetu na usta: 'Ako je istina, to je strašno'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je u četvrtak stravičan slučaj iz Dječjeg vrtića Trnsko o odgajateljici koja je djeci usta lijepila sleotejpom kako bi bila tiho.

"Kako ja mogu znati detalje istrage koja je u tijeku? Grad Zagreb će postupiti kao osnivač. Ja ne mogu prejudicirati krivnju. Postupit će grad ako ne postupi ustanova u kojoj se to dogodilo. Ako se to dogodilo to zvuči strašno, za to netko treba odgovarati i to se više ne smije ponoviti”, rekao je Tomašević.

Podsjetimo, ista odgajateljica navodno je i oko trbuha djeci vezala jastuke.

Nakon svega, odgajateljica je otišla na bolovanje, a majka i dalje ne zna kada će s njom stupiti u kontakt.

Novinarka RTL Danas razgovarala je s majkom koja je inspekciji prijavila odgajateljicu iz zagrebačkog kvarta Trnsko.

Kako majka navodi, na razgovor ju je pozvala ravnateljica jer je internom inspekcijom utvrđeno da je odgajateljica djeci lijepila usta selotejpom.

"Ravnateljica me pozvala na sastanak. Tamo je bila i psihologinja. Rekle su mi da se po svim saznanjima i prikupljenim dokazima utvrdilo da se mom djetetu zalijepila traka na usta i to ne u svrhu igre, nego kao kazna. To se dogodilo kada su sjedili za stolom. On se beljio i rekao neku prostu riječ i u tom je trenu teta zalijepila traku na usta mome djetetu i još jednom dječaku", priča majka.

Dodaje da se to odvilo u dnevnom boravku pred svom djecom.

Nakon što ju je ravnateljica obavijestila o tome, majka kaže da je ravnateljica kontaktirala ministarstvo i sve nadležne službe.

"Rasplakala sam se jer nisam mogla vjerovati da se to dogodilo mome djetetu. Nakon što sam saznala za događaj, nisam ništa radila jer sam čekala potvrdu da se to stvarno dogodilo. Nikome nisam vjerovala. Čekala sam ravnateljicu i ustanove da potvrde", objašnjava.

U međuvremenu su roditelji djeteta dobili poziv od socijalne. Tamo su im rekli da ni sami ne znaju zašto su dolazili jer dijete nisu oni zlostavljali. Istog su dana bili i na policiji gdje su dali iskaz.

"Tamo su nam rekli da će slučaj ići dalje na sudsko vještačenje. Taj dio još uvijek nije odrađen", ističe majka.

Dodaje da je kasnije zvala institucije koje je prethodno kontaktirala i ravnateljica.

"U agenciji mi je gospođa rekla da sve zna. Nisam uopće uspjela dovršiti rečenicu jer je znala o čemu je riječ. Rekla je da je upućena u slučaj, ali da u tome trenu oni ne mogu ništa i da nazovem prosvjetnu inspekciju jer oni trebaju zaštititi dijete", dodaje.

Kaže, to je i napravila, pa je zvala i pisala ministarstvu i pravobraniteljici za djecu.

"U svakom mailu, svakom pozivu, predbacivali su odgovornost jedni na druge", tvrdi.

Tako je sve išlo u krug, kaže, sve dok je, nakon dva tjedna, nije obavijestila prosvjetna inspekcija koja je reagirala na slučaj. Oni su joj potvrdili da je odgajateljica njenom djetetu zaista zalijepila selotejp na usta.

"Dobila sam papir na kojem je potvrđeno da se sve to i dogodilo. Oni, valjda, očekuju da se toj teti samo da opomena, a ja sam mislila da neće stati samo na tome jer takva osoba ne smije raditi s djecom", ispričala je. U četvrtak je majka od ravnateljice dobila mail da je odluka donesena te da će odgajateljica i dalje raditi u vrtiću.

Lijepljenje usta selotejpom navodno nije jedino stravično što je odgajateljica radila djeci. O nikad nasmijanoj odgajateljici, tvrdi majka, postoje priče da je djeci vezala ruke kada su neposlušni i lijepila im je jastuke oko trbuha.

"To je sve nešto što službeno ne možemo dokazati. Djeca su nam to pričala. Ljuta sam i tužna jer ne može zaštiti dijete", reagirala je majka.

Shrvana majka dodaje da uopće ne zna kada će stupiti u kontakt s odgajateljicom i da je najgore od svega što se radi o mladoj ženi kojoj je to prva samostalna grupa djece.

"Možda bih shvatila da je to neka starija osoba kojoj je već dosta svega, iako ni to ne opravdavam", ističe.

Sa sinom je pričala kad bi se kući vraćao iz vrtića. Pitala bi ga tko ga je tada čuvao i kako mu je bilo, a on je bio preplašen na spomen imena odgajateljice koja mu je usta lijepila selotejpom.

"Mama, ja je se bojim. Ne želim da se ikad više vrati. Ako se vrati, ja više ne bi htio ići u vrtić", govorio joj je sin.

Kaže, to je zadnje što je rekao o situaciji. Nije ga više htjela ispitivati jer smatra da je to na njega ostavilo trag.

"Trenutno ne pokazuje da je to na njega ostavilo trag, iako je jedno vrijeme imao noćne more i vikao. Jedno vrijeme nije uopće htio ići u vrtić."

